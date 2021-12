Đã có trên 16,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Ban Quản lý thu - sổ, thẻ (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) cho biết, tính đến hết tháng 11/2021, toàn quốc có 16,202 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 649,5 nghìn người so với tháng 10/2021, tăng 38,7 nghìn người so với cuối năm 2020.

Trong số 16,2 triệu người trên, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,909 triệu người, tăng 598,6 nghìn người so với tháng 10/2021. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,292 triệu người, tăng 50,8 nghìn người so với tháng 10/2021. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 13,207 triệu người, tăng 598 nghìn người so với tháng 10/2021.

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ của người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: BHXH Thái Nguyên

Về bảo hiểm y tế, hết tháng 11/2021, toàn quốc có hơn 85,4 triệu người tham gia, tỷ lệ bao phủ đạt 87,52% dân số, tăng 1,058 triệu người so với tháng 10/2021, tuy nhiên vẫn giảm so với cuối năm 2020 hơn 2,5 triệu người.

Tính đến cuối tháng 11, bảo hiểm xã hội các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 11.778.660 lao động (trong đó: đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gần 11 triệu người; đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 785 nghìn người), với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 28 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 đạt nhiều kết quả tích cực.