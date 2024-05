“Đại bàng đổ bộ”, cơ hội nào cho nhà đầu tư bất động sản Long An?

(TBTCO) - Khác với thời gian trước, các dự án thực hiện theo kiểu manh mún hoặc nhỏ giọt, sang năm 2024, thị trường bất động sản Long An bất ngờ chứng kiến hàng loạt dự án bất động sản “chào hàng”, với đa dạng phân khúc đầu tư. Việc hàng loạt “đại bàng đổ bộ”, liệu có khả năng làm cho thị trường bất động sản ở cửa ngõ phía Tây Nam TP. Hồ Chí Minh này có trở nên hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư?

So với Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An đang nắm nhiều lợi thế cạnh tranh về đầu tư bất động sản hơn

Nguồn cung dồi dào, đa dạng sản phẩm

Kể từ đầu năm 2024 đến nay, so với các tỉnh phụ cận khác của TP. Hồ Chí Minh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu thì thị trường bất động sản Long An xuất hiện những thông tin tích cực hơn nhiều lần. Tại Long An, các dự án đã không còn nhỏ lẻ, manh mún như những năm trước.

Về phương diện chủ đầu tư, ngoài những cái tên quen thuộc như Tập đoàn Nam Long, Trần Anh Group, Thắng Lợi Group, Cát Tường Group… thì giai đoạn này, các “đại bàng” bất động sản như: Vingroup, Ecopark, MIK, Prodezi Long An cũng xuất hiện, với các dự án từ vài trăm đến cả ngàn ha.

Bên cạnh đó, các sản phẩm của nhiều chủ đầu tư đã khẳng định tên tuổi khác điển hình là SeaHoldings, Bất động sản Xuân Thảo… góp phần làm cho sôi động thị trường khu vực.

Có thể thấy, bất động sản Long An hiện tại rất đa dạng nguồn cung. Mở đầu cho năm 2024, Cát Tường Group đã giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ Cát Tường Phú An (huyện Đức Hoà), giá bán khoảng 25 triệu đồng/m2.

Dự án Cát Tường Phú An được xây dựng trên diện tích hơn 2 ha với 1.654 căn hộ, trong đó 49 căn shophouse (73m2 - 219m2). Mật độ xây dựng dự án Cát Tường Phú An là 50,26%, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có 5 block, trong đó, block A, D, E có 18 tầng, còn block B, C có 17 tầng.

Tại huyện Bến Lức, một chung cư khác mang tên Destino Centro cũng vừa được chủ đầu tư là SeaHoldings giới thiệu ra thị trường. Dự án này có quy mô 5 block, cao 20 tầng, trong đó có 1 tầng hầm. Giá bán chưa được chủ đầu tư tiết lộ.

Các huyện Đức Hòa, Bến Lức và TP. Tân An đang là những thị trường được các nhà đầu tư bất động sản tại Long An quan tâm nhiều nhất với mức tăng trưởng lần lượt là 12% và 15% trong lượt tìm kiếm bất động sản.

Với sự kiện khai trương Aeon Mall Tân An (TP. Tân An) vào ngày 18/5/2024, La Villa Green City của Trần Anh Group được thừa hưởng trọn lợi ích khi chỉ cách trung tâm thương mại tầm cỡ này vài trăm mét. La Villa Green City là dự án đầy hứa hẹn đối với nhà đầu tư trước hết bởi vị trí đắc địa, giá bán vừa phải, đặc biệt khả năng lấp đầy, tính thanh khoản cao.

Ngoài ra, giữa tháng 5/2024, chủ đầu tư Xuân Thảo đã tổ chức lễ Kickoff ra quân dự án The Larita. Dự án này nằm cạnh khu vực Tây Nam TP. Hồ Chí Minh, tọa lạc tại mặt tiền đường Hoàng Phan Thái, hương lộ 10, huyện Bến Lức.

The Larita được đánh giá là sở hữu hệ thống hạ tầng kết nối "khủng" khi loạt hạ tầng giao thông đã và đang triển khai như: cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, quốc lộ 1, cao tốc Bến Lức - Long Thành (đang triển khai), Vành đai 3… Được xây dựng trên quỹ đất 3,75 ha, The Larita là phiên bản giới hạn khi chỉ có 199 sản phẩm T-house và E-house với thiết kế riêng biệt.

Thêm nữa, sự xuất hiện của dự án LA Home được giới chuyên gia dự đoán sẽ làm “nên cơm nên cháo” và trở thành một trong những yếu tố để thị trường sớm khởi sắc trở lại. LA Home là dự án khu đô thị mới đang được triển khai tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Dự án do Công ty CP Prodezi Long An làm chủ đầu tư và được triển khai trên tổng diện tích 101,4 ha, mang đến thị trường các sản phẩm nhà phố, shophouse và biệt thự.

Báo cáo mới nhất của Batdongsan.com.vn chỉ ra, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Long An đang có diễn biến tích cực với nhiều loại hình có lượt quan tâm tăng trưởng tốt. Cụ thể, lượt tìm mua căn hộ chung cư, đất nền tăng lần lượt là 13% và 10%; biệt thự nhà phố có nhu cầu mua tăng 3%; nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng 6% và kho xưởng rao bán tăng gần 9% so với tháng trước đó.

Dự án đầy hứa hẹn LA Home Long An đang dần thành hình. Ảnh: Kỳ Phương

Long An nhiều lợi thế cạnh tranh

Bà Trang Bùi - Tổng giám đốc Cushman & Wakefield, nhận định kể từ năm 2019 - 2023, do quỹ đất ở khu vực trung tâm ngày càng cạn kiệt, thị trường đã, đang và sẽ tiếp tục có sự dịch chuyển các dự án ra xa so với trung tâm đến bán kính 30 km, sang các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An, hình thành những khu đô thị mới, với quy mô hơn 5.000 - 10.000 căn hộ mỗi dự án.

Đồng thời, thị trường bắt đầu có xu hướng dịch chuyển xa hơn đối với các phân khúc văn phòng, bán lẻ, khách sạn và công nghiệp, tương ứng với sự mở rộng của thị trường nhà ở và sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Điều này tạo ra những khu đô thị mới cung cấp đầy đủ các tiện ích cần thiết cho người dân, từ đó giảm áp lực quá tải cho khu vực trung tâm.

Chủ lực của thị trường bất động sản Long An vẫn đang là nhà phố. Nhà liền thổ Long An chất lượng ngày càng nâng cao, giá lại hấp dẫn, tầm trung bình từ 4 - 6 tỷ đồng/căn biệt thự/nhà phố cao cấp và khoảng trên 15 tỷ đồng căn biệt thự hạng sang, so với tầm giá của thị trường Đồng Nai, Bình Dương, Long An giàu lợi thế cạnh tranh hơn hẳn.

Tuy nhiên, địa phương đang trên đà tăng tốc về kinh tế và sự bùng nổ của làn sóng công nghiệp, khả năng trong ngắn hạn, giá nhà liền thổ Long An sẽ không còn “mềm”, nhà đầu tư nên tận dụng thời điểm hiện nay để mua các sản phẩm tốt.

Với quỹ đất ở TP. Hồ Chí Minh ngày càng khan khiếm, cạn kiệt, do đó, các doanh nghiệp phải “chuyển mình” về các tỉnh thành lân cận để phát triển thị trường. Sự nhộn nhịp trong những năm qua với những tên tuổi được góp mặt ở Bình Dương, Đồng Nai thì hiện nay Long An đang thu hút nhiều “ông lớn” bằng loạt dự án tỷ đô.

Qua đó, tạo bàn đạp để mở ra một chu kỳ bất động sản mới ở khu vực phía khu Tây Nam và kỳ vọng là sân chơi lớn với sự ra đời của các sản phẩm bất động sản mới, đa dạng loại hình, bổ trợ nguồn cung giá hợp lý cho TP. Hồ Chí Minh.