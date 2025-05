Cơ hội và rủi ro của nhà đầu tư bất động sản siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập

(TBTCO) - Cơ quan chức năng xác định, Dự án khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An (tên thương mại Vista Riverside), do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư, không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và đã bị đình chỉ hoạt động vào ngày 21/7/2023. Thế nhưng hiện tại, cư dân vẫn đang tiếp tục ở sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về tính mạng, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.