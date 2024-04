(TBTCO) - Trong quý I/2024, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận nhiều diễn biến tích cực ở các phân khúc đất nền, căn hộ và nhà phố, biệt thự. Đa phần sản phẩm giao dịch trên thị trường đến từ những dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ thi công đảm bảo và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Bước sang quý II/2024, dự báo tín hiệu khởi sắc sẽ rõ nét hơn, mức độ chuyển biến tích cực

Dự án Cát Tường Phú An trên địa bàn tỉnh Long An đã thực hiện thử tải và đang chờ hoàn thiện pháp lý để mở bán. Ảnh: Kỳ Phương

Dồi dào nguồn cung phân khúc căn hộ

Báo cáo về thị trường bất động sản của DKRA Goup cho thấy, trong quý I/2024, TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận sự cải thiện đáng kể về nguồn cung sơ cấp trong các phân khúc chủ đạo.

Cụ thể, phân khúc đất nền trong quý I/2024, nguồn cung sơ cấp tăng khoảng 18% so với thời điểm cuối năm 2023. Sức cầu chung của thị trường duy trì ở mức thấp, giảm khoảng 40% so với quý trước.

Trong đó, hơn 80% lượng giao dịch tập trung ở Bình Dương, Long An, với nhóm sản phẩm có mức giá trung bình từ 16,4 – 22,2 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với năm 2023, mức giá phổ biến trong khoảng 14,5 – 23,5 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá thứ cấp tăng khoảng 1% - 3% so với cuối năm, thanh khoản có những chuyển biến tích cực sau Tết Nguyên đán, giao dịch tập trung ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý và được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường.

Phân khúc căn hộ ghi nhận 122 dự án sơ cấp triển khai bán hàng (khoảng 12.967 căn), giảm 9,7% so với quý trước và ở mức tương đương với cùng kỳ năm 2023, tập trung phân bổ tại thị trường TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, phần lớn nguồn cung mới trong quý đến từ các dự án phân khúc hạng A thuộc khu Tây và khu Nam.

Giao dịch chủ yếu ở những dự án tầm trung đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố và có mức giá từ 40 - 55 triệu đồng/m2 tại TP. Hồ Chí Minh, từ 30 - 35 triệu đồng/m2 tại Bình Dương. Giá bán sơ cấp ở một số dự án tăng nhẹ 2% - 5% so với cuối năm 2023.

Nhà phố, biệt thự khu vực TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp tăng lần lượt 11% và 43% so với quý trước. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai giữ vai trò chủ lực về tỷ trọng nguồn cung sơ cấp với tỷ lệ đạt khoảng 75,9%.

Sức cầu chung vẫn ở mức thấp, tuy nhiên có nhiều chuyển biến tích cực so với thời điểm cuối năm 2023, giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá dưới 10 tỷ đồng/căn. Mặt bằng giá sơ cấp vẫn neo ở mức cao và không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2023, duy trì trung bình khoảng từ 4,1 – 27,8 tỷ đồng/căn.

Thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá tăng trung bình khoảng 2% - 4% so với thời điểm cuối năm 2023, thanh khoản có nhiều khởi sắc, lượng giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý…

Lãi suất tín dụng đang ở mức thấp, “độ ngấm” chính sách pháp lý cùng với những dấu hiệu tích cực của tình hình kinh tế vĩ mô trong quý I/2024,… kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự hồi phục của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp giảm 8% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Sức cầu chung thị trường ở mức thấp, lượng tiêu thụ giảm 15% so với quý I/2023. Đây là mức thấp nhất trong một thập kỷ qua. Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang. Thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá giảm trung bình 15% - 20% so với giá hợp đồng.

Phân khúc nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng ghi nhận nguồn cung tiếp tục sụt giảm, hơn 97% nguồn cung sơ cấp trong quý đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ.

Thị trường vẫn chưa thoát khỏi “vùng tối” dù ngành du lịch đã có nhiều khởi sắc. Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động và tiếp tục xu hướng đi ngang. Thanh khoản lẫn khả năng tăng giá khi niềm tin của nhà đầu tư, cũng như động thái phục hồi của phân khúc này vẫn còn rất thấp.

Phân khúc condotel, nguồn cung sơ cấp quý I/2024 chỉ tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước, sản phẩm chủ yếu vẫn đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ. Sức cầu chung thị trường ghi nhận mức thấp nhất trong 5 năm qua. Mặt bằng giá sơ cấp không biến động so với cùng kỳ và vẫn neo ở mức cao do chi phí đầu vào cao.

Dự án Phu Dong Sky One ở cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh cũng được Phú Đông Group tung ra trong quý I/2024

Dự báo quý II/2024 sẽ tiếp tục tích cực

Theo dự báo từ DKRA Group, nguồn cung mới phân khúc đất nền trong quý II/2024 có nhiều cải thiện so với quý I và dao động trong khoảng từ 550 - 650 nền, tập trung chủ yếu ở vùng phụ cận TP. Hồ Chí Minh.

Thanh khoản thị trường tiếp tục đà tăng và đạt nhiều khởi sắc hơn trong quý sắp tới. Bình Dương, Đồng Nai, Long An,… tiếp tục được dự báo là những thị trường chủ lực về tỷ trọng nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì xu hướng ổn định. Thị trường thứ cấp đạt nhiều cải thiện tích cực về thanh khoản và giá bán.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới dự báo tăng so với quý I/2024, dao động ở mức khoảng 2.000 – 3.000 căn, tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TP. Hồ Chí Minh, trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại thị trường các tỉnh giáp ranh.

Sức cầu thị trường được kỳ vọng có những chuyển biến tích cực. Mặt bằng giá sơ cấp có thể tiếp tục tăng nhẹ trước các áp lực chi phí đầu vào. Thanh khoản thị trường thứ cấp, cũng như giá bán đạt nhiều cải thiện tích cực.

Nguồn cung mới phân khúc nhà phố, biệt thự dự báo có sự khởi sắc hơn so với quý I/2024, dao động khoảng 500 - 600 căn. Trong đó, Bình Dương, Long An, Đồng Nai,… tiếp tục được kỳ vọng là địa phương dẫn dắt thị trường.

Mặt bằng giá sơ cấp duy trì xu hướng ổn định so với quý trước, bên cạnh đó, để kích cầu thị trường, các chủ đầu tư cũng linh hoạt điều chỉnh phương thức thanh toán, chính sách bán hàng,… phù hợp với tình hình thực tế. Có khả năng, nhóm sản phẩm vùng giáp ranh TP. Hồ Chí Minh với mức giá 3 - 5 tỷ đồng/căn thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Với bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung condotel dự báo tăng nhẹ so với quý I/2024, dao động khoảng 100 - 200 căn, tập trung phần lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh.

Trong khi đó, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng không có nhiều biến động so với quý trước, dự báo sẽ cung cấp ra thị trường nguồn cung sơ cấp lần lượt ở mức 100 - 150 căn biệt thự nghỉ dưỡng và 80 - 100 căn nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng.