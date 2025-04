Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận “Giải thưởng Rồng Vàng 2025 – Doanh nghiệp Chuyển đổi số tiêu biểu”

(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Chuyển đổi số tiêu biểu (Digital Transformation Company of the Year)” trong Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng 2025 (Golden Dragon Awards 2025) do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) tổ chức.

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng từ Ban tổ chức. Trong 18 năm hoạt động tại Việt Nam, đây là năm thứ 16 liên tiếp (2009-2025), Dai-ichi Life Việt Nam đạt Giải thưởng Rồng Vàng cao quý này. Danh hiệu “Doanh nghiệp Chuyển đổi số tiêu biểu” trong năm 2025 tôn vinh những nỗ lực xuất sắc của công ty trong hành trình chuyển đổi số với quy trình số hóa, sản phẩm, dịch vụ số thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng và nâng cao trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Trong thời đại số hóa, chuyển đổi số đã trở thành một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam. Hàng loạt cải tiến công nghệ số vượt bậc đã được Công ty triển khai như: Dai-ichi Connect – Cổng thông tin Khách hàng – với hơn 1 triệu khách hàng đang sử dụng; triển khai hệ thống Dai-ichi Medic đến hơn 300 bệnh viện/ phòng khám, giúp rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu thẩm định và bảo lãnh viện phí cho khách hàng; ra mắt nền tảng bán bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON; Công cụ lập kế hoạch bảo hiểm; Dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến; Ứng dụng AI/OCR để giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng cùng nhiều giải pháp trực tuyến như ePOS, ePolicy, Chatbot, Voicebot; Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như: ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, ủy thác thanh toán…. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, minh bạch hóa quá trình tư vấn bảo hiểm, và tuân thủ các quy định mới của Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiên phong triển khai ghi âm/ghi hình kết quả tư vấn bảo hiểm giữa khách hàng và tư vấn tài chính từ tháng 8/2023 và đang được tiếp tục cải tiến để gia tăng trải nghiệm khách hàng. Dai-ichi Life Việt Nam đã và đang tập trung hoạch định chiến lược phát triển mô hình kinh doanh số sáng tạo thông qua việc tập trung đào tạo đội ngũ, đầu tư công nghệ số và triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ đội ngũ kinh doanh ứng dụng công nghệ trong quy trình tư vấn và chăm sóc khách hàng. Song song đó, lực lượng tư vấn tài chính trẻ, sáng tạo và am hiểu công nghệ đã chủ động sử dụng các ứng dụng trong hệ sinh thái số để chăm sóc và phục vụ khách hàng tốt hơn, tiếp cận giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng tiềm năng trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Ông Đặng Hồng Hải – Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, nhấn mạnh: “Dai-ichi Life Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong hành trình chuyển đối số hóa, với tiêu chí cốt lõi “Khách hàng là trên hết”. Chúng tôi vô cùng tự hào khi được vinh danh “Doanh nghiệp Chuyển đổi số tiêu biểu”, minh chứng cho tinh thần tiên phong đổi mới, sẵn sàng chuyển đổi và thích ứng trong kỷ nguyên công nghệ số của Dai-ichi Life Việt Nam. Với triết lý Kaizen (liên tục cải tiến), không chỉ mang đến sự bảo vệ tài chính cho khách hàng và gia đình thông qua các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số hóa tiên tiến, Dai-ichi Life Việt Nam còn hướng đến mục tiêu dài hạn, tạo ra một hệ sinh thái số mang đến giá trị khác biệt, sự kết nối và trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, đối tác & cộng đồng, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam”. Dai-ichi Life Việt Nam đã khép lại hành trình đầy thử thách của năm 2024 và ghi dấu ấn trên thị trường với kết quả kinh doanh khả quan: Tổng doanh thu phí bảo hiểm hơn 19.200 tỷ đồng, thị phần đạt 13,1%; doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm hơn 3.650 tỷ đồng, dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.100 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước gần 1.000 tỷ đồng; tổng tài sản trên 75.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023./.

H.C