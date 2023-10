Đắk Lắk: Còn 10 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt thấp

(TBTCO) - Công ty cổ phần Gỗ An Cường (Gỗ An Cường, mã ck: ACG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 129,8 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái.