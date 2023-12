Đảm bảo cân đối ngân sách trong bối cảnh khó khăn là nỗ lực lớn của ngành Tài chính

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tuyệt đối không để bị động bất ngờ về chiến lược, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.