Đảm bảo chất lượng, an toàn trong thi công kết cấu hạ tầng giao thông

(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa ban hành các chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông êm thuận, giảm thiểu ô nhiễm môi trường...

Thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ảnh: Minh Văn

Quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng công trình

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, ngành Xây dựng đang triển khai đồng loạt nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại một số dự án, công tác đảm bảo chất lượng thi công, an toàn giao thông (ATGT), an toàn lao động, vệ sinh môi trường, vẫn còn tồn tại, hạn chế, để xảy ra tai nạn lao động, sự cố công trình như: Rơi dầm cầu Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng); trôi cầu treo Sơn Lăng (tỉnh Bình Phước); sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh (tỉnh Long An); sự cố cầu Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau); đặc biệt vừa qua là sự cố sụt lún đường đầu cầu Hòa Bình tại huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh)...

Để tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong suốt quá trình triển khai (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định, nhà thầu thi công...), bảo đảm tuân thủ quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, có các giải pháp sửa chữa, khắc phục phải được chủ đầu tư, ban quản lý dự án chấp thuận và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo khả năng chịu lực, tuổi thọ công trình; quá trình sửa chữa khắc phục phải được giám sát, quản lý chất lượng theo đúng các quy định.

Cùng với đó, nghiêm cấm các hành vi thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án.

Đối với các cơ quan tham mưu, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các chủ thể từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc dự án; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về người và tài sản, như: vụ tai nạn giao thông lật xe khách tại tỉnh Vĩnh Phúc, sự cố hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, sự cố va chạm tàu gây tràn dầu tại TP. Hồ Chí Minh, sự cố sụt lún đường tại Tây Ninh cũng như các bất cập trong tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây gây mất trật tự ATGT.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện quyết liệt kế hoạch bảo đảm ATGT của địa phương đặc biệt chú trọng tới việc chủ động giám sát, quản lý, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô...

“Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm ATGT tại các địa bàn thu hút đông khách du lịch, chủ động tăng cường ATGT trên các tuyến đường thủy trong mùa mưa lũ 2025” - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Cục Đường Bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra, rà soát các tồn tại bất cập của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; khẩn trương rà soát, đánh giá và báo cáo các bất cập trong tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ cao tốc, báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị kịp thời chấn chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương trong xử lý sự cố tràn dầu tại TP. Hồ Chí Minh, định kỳ báo cáo và đề xuất giải pháp kịp thời. Đồng thời, rà soát, báo cáo các khu vực có nguy cơ đâm va, rủi ro cao về va chạm và tai nạn giao thông trong hàng hải, thủy nội địa, kiến nghị giải pháp trước mắt và lâu dài để phòng tránh.

Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương báo cáo nguyên nhân, tổ chức họp rút kinh nghiệm, bình giảng sự cố hàng không tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất (7/5/2025) theo đúng quy trình bảo đảm ATGT hàng không; triển khai quyết liệt kế hoạch tăng cường bảo đảm ATGT hàng không trong dịp cao điểm du lịch hè 2025.