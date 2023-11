Đánh giá kỹ chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước

Làm rõ bao nhiêu ngân hàng sẽ phải can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt UBTVQH đề nghị Chính phủ: Đề xuất cụ thể đối với các nội dung quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu như: nội dung về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt tổ chức tín dụng…; tiếp tục đánh giá, hoàn thiện các nội dung khác, trong đó có quy định về kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu… Bên cạnh đó, UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá tác động đối với nội dung thay đổi về chính sách được yêu cầu, nhất là các quy định liên quan đến can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt. Chẳng hạn, việc thực hiện quy định của dự thảo Luật sẽ dẫn đến bao nhiêu tổ chức tín dụng đặt vào can thiệp sớm, bao nhiêu tổ chức tín dụng đặt vào kiểm soát đặc biệt, tác động như thế nào…, nhằm bảo đảm khi Luật thông qua có tính khả thi.