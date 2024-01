Đấu tranh phòng, chống ma túy của hải quan có nhiều bước tiến

(TBTCO) - Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của lực lượng hải quan thời gian qua, đặc biệt trong năm 2023 đã có nhiều bước tiến và thu được những kết quả tích cực. Điểm nhấn quan trọng là cơ quan hải quan đã kiểm soát tốt địa bàn, khẳng định được vai trò kiểm soát, phòng, chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan; đồng thời nỗ lực phối hợp với các lực lượng chuyên trách, thống nhất triển khai từ cấp Trung ương đến địa phương.

Nguồn: Tổng cục Hải quan. Đồ họa: Phương Anh

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, không theo quy luật với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động.

Theo ông Nguyễn Hùng Anh - Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), cơ quan hải quan đã chủ động, nỗ lực và tích cực phối hợp với các lực lượng trong triển khai thống nhất nhiều kế hoạch, đồng bộ nhiều giải pháp trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có thể kể tới việc củng cố tổ chức lực lượng, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực, tăng cường trang thiết bị và đặc biệt thúc đẩy phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế trong kiểm soát, phòng, chống ma túy.

Quy định còn chồng chéo Thực tế đấu tranh phòng, chống ma túy vẫn phát sinh một số quy định pháp luật liên quan đến công tác nghiệp vụ còn nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong quá trình thực thi công vụ. Bên cạnh đó, các quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn giữa các lực lượng còn chưa rõ ràng dẫn đến việc tổ chức thực hiện các quy định này không thống nhất, xung đột về thẩm quyền. Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa bàn, một số nơi còn mang tính cục bộ.

Kết quả cả năm 2023, có 243 vụ/277 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 112 vụ. Tang vật thu được khoảng 2,8 tấn ma túy các loại gồm: 3,1 kg thuốc phiện; 105,8 kg cần sa; 106,1 kg heroin; 330,9 kg cocain; 1.537 kg ketamin và 14.552 viên ketamin; 688 kg ma tuý tổng hợp và 3.224 viên ma tuy tổng hợp; 10,1 kg ma tuý khác; 1.155 viên ma tuý khác và 96,36 gram cỏ mỹ và 300 túi nước vui.

Kết quả bắt giữ tội phạm ma túy trong thời gian qua, nhất là việc triệt phá được nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng; hiệu quả của công tác phối hợp giữa các lực lượng, đã kịp thời ngăn chặn nhiều đường dây tội phạm ma túy ngay từ khu vực biên giới, không để thẩm lậu vào trong nội địa, góp phần bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Huy động mọi nguồn lực

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt đối tượng vận chuyển 21 kg ma túy các loại cuối năm 2023. Ảnh: Phong Nhân.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công trong công tác phòng, chống ma túy là sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng: công an, hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo quy chế đã ký kết. Việc tổ chức trao đổi thông tin, giúp đỡ và xử lý các vụ án về ma tuý giữa các cơ quan, đơn vị diễn ra thường xuyên, kịp thời.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu khẳng định, lực lượng Hải quan luôn được xác định có vai trò then chốt quyết định thành công đối với hoạt động đấu tranh phòng, chống ma túy nói chung của các lực lượng. Quá trình triển khai công tác đấu tranh, cơ quan hải quan luôn đặc biệt coi trọng công tác phối hợp với các lực lượng chuyên trách của công an các cấp, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, nòng cốt là lực lượng công an.

Với quan điểm trên, thời gian qua, công tác phối hợp giữa cơ quan hải quan với các lực lượng chuyên trách cơ bản được thực hiện bài bản, nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp, xuyên suốt từ khâu trao đổi thông tin, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đấu tranh, bắt giữ và xử lý. Công tác phối hợp tuyên truyền và tổng kết chuyên án, kế hoạch đấu tranh đã được quan tâm thực hiện thống nhất…

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian tới, ngành Hải quan xác định tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực và giao trách nhiệm tới toàn bộ lực lượng chuyên trách để quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát tiền chất. Quan điểm đặt ra là phòng ngừa từ sớm, từ xa, sớm nhận diện và kịp thời hành động ngăn chặn hành vi lợi dụng việc xuất nhập khẩu tiền chất, hóa chất hợp pháp để sản xuất ma túy.

Trong đó, cơ quan hải quan đặt trọng tâm vào một số nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể như: Tăng cường năng lực cho lực lượng chuyên trách chống ma túy theo hướng chính quy, chuyên nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ hướng đến mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh; đặc biệt tập trung đẩy mạnh quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy./.