Ban 389 Bộ Tài chính tăng năng lực dự báo để đấu tranh với vi phạm, gian lận

(TBTCO) - Trong 3 tháng qua, các đơn vị thuộc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) Bộ Tài chính đã phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm. Điều này đã góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường.

Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Quảng Ninh. Ảnh: Hà Thái.

Phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh

Trong báo cáo kết quả về thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính cho biết, 3 tháng đầu năm 2024, các đơn vị ngành Tài chính là Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

Hiệu quả từ việc chia sẻ dữ liệu thông tin "Bài học quan trọng đầu tiên chính là hiệu quả của việc chia sẻ dữ liệu thông tin giữa lực lượng đấu tranh trực tiếp với các đơn vị phối hợp, từ cấp trung ương đến địa phương. Có những việc liên quan đến phòng, chống ma túy, cần thông tin từ sớm từ xa, hai đồng chí Bộ trưởng Công an và Tài chính trực tiếp thống nhất cơ chế chỉ đạo hai lực lượng công an, hải quan". Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 3.483 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.816 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 4 vụ án hình sự và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 30 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ chống buôn lậu và xử lý vi phạm pháp luật hải quan là 116,4 tỷ đồng. Kết quả bắt giữ, xử lý cho thấy kinh nghiệm trong chỉ đạo phối hợp với các đơn vị thực thi pháp luật là cấp trên chỉ đạo sát sao cấp dưới.

Trong địa bàn hải quan, lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng... để thực hiện đấu tranh. Ngoài ra, sự phối hợp tích cực giữa các đơn vị thuộc tỉnh, các ngành trong quá trình bắt giữ cũng hết sức quan trọng. Vai trò chỉ đạo trong phối hợp bắt giữ này cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Cũng thời gian này, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 14.593 doanh nghiệp và kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 185.352 hồ sơ khai thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 13.951 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 4.253 tỷ đồng. Tổng số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 2.641 tỷ đồng (số thuế đã nộp vào ngân sách gồm số tiền tăng thu qua thanh tra, kiểm tra phát sinh của quý I/2024 và số tiền tăng thu qua thanh tra, kiểm tra của các kỳ trước).

Cụ thể, về kết quả thanh tra, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra 371 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, xử phạt 1.221 tỷ đồng, giảm khấu trừ 62 tỷ đồng, giảm lỗ 1.476 tỷ đồng, số thuế đã nộp vào ngân sách 776 tỷ đồng. Cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 14.222 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt qua kiểm tra 2.854 tỷ đồng, giảm khấu trừ 437 tỷ đồng, giảm lỗ 7.528 tỷ đồng, số thuế đã nộp vào ngân sách 1.687 tỷ đồng. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đối với tổng số 185.352 hồ sơ; số thuế điều chỉnh tăng, giảm, ấn định 178 tỷ đồng, giảm khấu trừ 23 tỷ đồng, giảm lỗ 173 tỷ đồng.

Phát huy vai trò đánh giá, dự báo tình hình

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đánh giá, các vụ việc vi phạm do các đơn vị nghiệp vụ thuộc ngành Tài chính phát hiện, đặc biệt các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, vũ khí… do cơ quan hải quan phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường, ổn định an ninh trật tự.

Quá trình tổ chức triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, không làm ảnh hưởng hoặc cản trở hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, từ nay đến hết năm 2024, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính tiếp tục tập trung thực hiện tốt nội dung công tác trọng tâm như: phát huy vai trò tham mưu, giúp việc lãnh đạo Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 138/CP… trong chỉ đạo điều hành, đánh giá dự báo tình hình, hướng dẫn, cảnh báo nghiệp vụ; kịp thời triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp… nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính tiếp tục làm tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; chỉ đạo các lực lượng phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các mặt hàng cấm như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, động vật hoang dã, thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng như: phân bón, xăng dầu, khoáng sản, đường cát, rượu, bia, dược phẩm, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dược liệu...

Đồng thời, thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm giám sát, kiểm soát chặt chẽ các loại hàng hóa chuyển hàng tạp hóa trị giá cao, hàng có nguy cơ thẩm lậu, quay vòng vào nội địa.../.