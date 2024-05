(TBTCO) - Sáng 20/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,239 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 104,5 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 20/5/2024: Đồng USD thế giới vẫn “lình xình” quanh mốc 104 điểm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 25,010 VND/Euro - 27,642 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,220 và mức bán ra là 25,450. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,650 - 25,750 VND/USD giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 30 VND ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 18/5.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,220 VND 25,450 VND Vietinbank 25,165 VND 25,450 VND BIDV 25,255 VND 25,450 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,943 VND 28,420 VND Vietinbank 26,715 VND 28,215 VND BIDV 27,081 VND 28,208 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.48 VND 167.74 VND Vietinbank 159.07 VND 168.77 VND BIDV 158.73 VND 166.39 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Sự sụt giảm của chỉ số DXY đã diễn ra theo đúng như dự đoán của tuần trước, rằng nó có thể giảm để kiểm tra vùng hỗ trợ 104,5 -104. Chỉ số này đã chạm mức thấp 104,08 và tăng trở lại từ đó.

Sự phục hồi từ khoảng 104 là một tín hiệu tích cực đối với chỉ số DXY, nhưng nó đang gặp ngưỡng kháng cự quan trọng tại mốc 105. Chỉ số này phải vượt qua ngưỡng cản này để quay trở lại xu hướng tăng giá. Chỉ trong trường hợp đó, nó mới có thể tăng trở lại mốc 106 một lần nữa.

Việc không tăng vượt mốc 105 có thể khiến chỉ số này tiếp tục chịu áp lực. Trong trường hợp đó, chỉ số DXY sẽ vẫn dễ giảm chọc thủng mốc 104 và chứng kiến đà giảm kéo dài xuống vùng 103,05-103.

Trái ngược với dự đoán của thị trường, đồng Euro đã tăng vượt qua ngưỡng kháng cự 1,085. Đồng tiền này chạm mức cao nhất là 1,0895 và giảm xuống từ đó. Mức hỗ trợ mạnh hiện nằm ở vùng 1,082-1,08. Miễn là chỉ số EUR/USD có thể duy trì trên vùng hỗ trợ này, xu hướng ngắn hạn sẽ vẫn khả quan. Mức kháng cự đối với chỉ số này là khoảng 1,09. Việc vượt lên trên mốc này có thể đưa đồng Euro tăng lên vùng 1,10-1,102 trong thời gian tới.

Ngược lại, nếu đồng Euro giảm xuống dưới mốc 1,08 thì triển vọng ngắn hạn sẽ là tiêu cực, chỉ số EUR/USD có khả năng rớt xuống mốc 1,07./.