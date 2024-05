Khai thác triệt để lợi thế công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu quản lý thuế

Được biết, nội dung hội nghị tập huấn gồm: Tổng quan nâng cấp các ứng dụng CNTT phục vụ yêu cầu quản lý của cơ quan thuế đáp ứng sửa đổi, bổ sung chính sách và nghiệp vụ thuế trong năm 2023 và đầu năm 2024. Hướng dẫn sử dụng, khai thác dữ liệu trên các ứng dụng CNTT theo 6 nhóm chủ đề nghiệp vụ, cụ thể: giới thiệu quy trình hoàn thuế trên ứng dụng và áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế; xác định tiền chậm nộp, thông báo đôn đốc nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo phương thức điện tử; kết nối, rà soát, chuẩn hoá dữ liệu đăng ký thuế của cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp ứng dụng eTax Mobile với ứng dụng VNeID và các chức năng hỗ trợ cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân; thu thập, khai thác dữ liệu thương mại điện tử; hướng dẫn khai thác sử dụng Bản đồ số hộ cá nhân kinh doanh và bản đồ số mỏ khoáng sản,... Kiến thức về an toàn, an ninh hệ thống thông tin như: hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn an ninh thông tin; rà soát, đánh giá mức độ an toàn bảo mật đối với các công cụ do cục thuế tự xây dựng và triển khai; thiết lập các chính sách an toàn bảo mật trên máy tính của công chức thuế (cài đặt phần mềm phòng chống virus, cập nhật bản vá điểm yếu, gỡ bỏ các tải khoản không sử dụng, các kết nối ra ngoài Internet). Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong năm 2024.