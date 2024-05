Tổng cục Thuế tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ thí sinh dự tuyển công chức

(TBTCO) - Sáng ngày 21/5, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Thuế năm 2024. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Thuế trong 5 ngày làm việc kể từ 08h00’ ngày 21/5 đến 17h00’ ngày 25/5.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng, căn cứ Quyết định số 246/QĐ-BTC ngày 7/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024, ngày 26/4/2024, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo số 365/TB-TCT về kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Dương Văn Hùng trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên. Ảnh: Phương Anh

Được biết, chỉ tiêu tuyển dụng công chức ngành Thuế năm 2024 là 961 chỉ tiêu, trong đó tuyển 40 chỉ tiêu làm việc tại cơ quan Tổng cục Thuế; 921 chỉ tiêu làm việc tại 62 cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế).

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ứng viên dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Thuế đến nộp hồ sơ được nhanh chóng, chính xác, Ban tổ chức đã bố trí công chức hướng dẫn các ứng viên ngay từ cổng đến thang máy lên đến khu vực làm thủ tục nộp hồ sơ. Tại đây ứng viên chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ theo 2 bước: bước 1 - ứng viên nộp hồ sơ tại bàn thu hồ sơ dự tuyển; bước 2 - ứng viên trực tiếp nộp lệ phí thi tại bàn thu lệ phí.

Đối với trường hợp ứng viên chưa kịp đăng ký trực tuyến tại https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn, Ban Tổ chức đã bố trí khu vực đăng ký hồ sơ trực tuyến gồm máy tính kết nối mạng internet, máy in, giấy in để ứng viên có thể đăng ký trực tuyến, in các giấy tờ, hồ sơ cần thiết, từ đó tạo điều kiện để các ứng viên nộp hồ sơ thuận lợi, không mất nhiều thời gian thực hiện các thủ tục.

Đối với các ứng viên đăng ký dự tuyển vào 62 cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các cục thuế hoặc địa điểm do cục thuế thông báo./.