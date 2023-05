(TBTCO) - Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin, trọng lượng 5,6 kg.

Tang vật vụ việc lên tới 5,6 kg.

Theo tin từ Hải quan Điện Biên, ngày 15/5/2023, tổ công tác gồm Đội Kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với Công an huyện Mường Chà, Công an huyện Nậm Pồ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng Ngoại tuyến (Công an Điện Biên) đang làm nhiệm vụ tại Km8+800, tỉnh lộ 145B thuộc địa phận bản Đề Pua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phát hiện 4 đối tượng (gồm 3 nam và 1 nữ) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma tuý.

Khi thấy tổ công tác tiếp cận kiểm tra, 3 đối tượng nam đã bỏ chạy. Tại hiện trường, tổ công tác bắt giữ Mùa Thị Dinh, sinh năm 1988, trú tại bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Tiếp tục truy đuổi các đối tượng đã bỏ chạy, tổ công tác bắt giữ Giàng A Lềnh, sinh năm 1986 cũng trú tại bản Nà Bủng 1.

Kiểm tra túi xách màu đen tại nơi Mùa Thị Dinh đứng, tổ công tác phát hiện trong túi có chứa 16 bánh đều có kích thước 15x10x2,5cm được bọc bằng nhiều lớp nilon bên trong mỗi bánh đều chứa chất bột màu trắng .

Tại đây, Lềnh khai nhận đang cùng vợ là Mùa Thị Dinh mang 16 bánh heroin mang đi bán thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang.

Xét thấy hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng Giàng A Lềnh và Mùa Thị Dinh, tổ công tác đã mời người đến chứng kiến và tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ và niêm phong vật chứng theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mường Chà, Công an Điện Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.