Diễn biến lạ của thị trường bất động sản bán lẻ TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Rạng sáng 20/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.972 VND, thị trường tự do tăng mạnh, các ngân hàng thương mại đi ngang so với phiên trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,53%, xuống mốc 103,82.