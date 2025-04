(TBTCO) - Do tác động của động đất tại Myanmar, các điểm du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng, nên chương trình tour đang được các đơn vị du lịch điều chỉnh để đảm bảo an toàn của du khách.

Du khách tham quan chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan.

Theo đại diện các công ty lữ hành tại Hà Nội, thông tin về động đất tại Myanmar ngày 27/3, ảnh hướng rất lớn đến Thái Lan- điểm du lịch khá được ưa chuộng của du khách Việt Nam, khiến nhiều du khách lo lắng.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel cho biết: Đơn vị có đoàn khách đang ở Thái Lan. Theo thông tin cập nhật đến sáng 29/3, đoàn đã quyết định đổi 2 địa điểm tham quan để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi khuyến cáo với du khách đang đi du lịch tại Thái Lan tuân theo hướng dẫn của hướng dẫn viên bản địa và hướng dẫn viên người Việt theo đoàn, các đơn vị tổ chức tour sẽ liên tục cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, cố gắng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách. Dự báo, do những thiệt hại của động đất gây ra, tình hình tour đi Thái Lan trong thời gian tới sẽ bị tác động” - ông Bùi Thanh Tú cho biết.

Còn theo ghi nhận của các doanh nghiệp lữ hành, trong sáng 29/3, những khách có ý định đi Thái Lan hoặc đã đăng ký tour đi Thái Lan, liên tục gọi điện hỏi thông tin, tuy nhiên, chưa có ai báo huỷ tour.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, Trưởng ban Truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Với khách Việt Nam, Thái Lan là điểm đến, nhưng chủ yếu đông vào dịp Tết té nước truyền thống khoảng trung tuần tháng 4/2025). Còn Myanmar chỉ có một số khách đi theo dạng du lịch tự do.

“Hiện mới có cơ quan hàng không khuyến cáo điều chỉnh các chuyến bay đến điểm an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã công bố số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Phía đối tác cũng đang cập nhật thông tin về các điểm đến để đảm bảo an toàn cho khách. Do đó, du khách bình tĩnh cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng”- ông Nguyễn Công Hoan cho biết.

Trên các diễn đàn du lịch, mọi người cũng đang chia sẻ thông tin du lịch về các điểm đến, trong đó nhiều người khuyên nếu khách đi lẻ chưa cần gấp, cân nhắc lịch khởi hành. Còn với khách theo đoàn, cần cập nhật thông tin từ đơn vị lữ hành để đảm bảo chuyến đi an toàn.