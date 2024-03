"Dính bẫy" lừa đảo xuất khẩu lao động, kê khai tài sản chứng minh vô tội

(TBTCO) - Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và lên tiếng cảnh báo người dân nêu cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội. Nổi lên là hình thức lừa đảo xuất khẩu lao động, kê khai tài sản chứng minh vô tội.

Bị lừa tiền khi xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Cơ quan chức năng cho hay, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch L&R ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, nhiều người dân đã nộp rất nhiều tiền vào đây để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động thời vụ E-8. Nhưng không ai biết rằng, doanh nghiệp này không hề có giấy phép để đưa người đi xuất khẩu lao động.

Thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội ngày càng tinh vi với những quảng cáo hấp dẫn. Ảnh minh hoạ

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến cuối năm 2023 mới chỉ có 12 địa phương của Việt Nam ký thỏa thuận với địa phương Hàn Quốc. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có thể giải quyết.

Chương trình lao động thời vụ E-8 là ký kết hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận do cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh chưa ký kết với bất cứ địa phương nào của Hàn Quốc, vì vậy người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa thể đi xuất khẩu lao động theo E-8. Công ty TNHH thương mại dịch vụ L&R chưa được cấp giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài, vậy nên, tất cả các hoạt động tư vấn quảng cáo, thu hồ sơ và các hoạt động thực hiện đưa người lao động đi nước ngoài đều là vi phạm quy định về pháp luật lao động.

Mặc dù đã cảnh giác, tiến hành kiểm tra mã số thuế doanh nghiệp..., nhưng do hiểu biết còn hạn chế, nên nhiều người không biết được rằng công ty đó có được cấp phép hay không, chương trình xuất khẩu lao động có được phép hoạt động hay không nên bị mắc bẫy. Ngoài ra, người dân hiện nay dễ ảnh hưởng bởi “hiệu ứng đám đông”, thấy đông người làm cũng theo mà không tìm hiểu kỹ .

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo, người dân cần xác minh tìm hiểu thật kỹ thông qua các trang web chính thức của các cơ quan quản lý, để tránh rơi vào tình cảnh "tiền mất, tật mang", dính "bẫy" các đối tượng lừa đảo.

Lừa đảo nạn nhân kê khai thông tin tài sản để chứng minh vô tội

Thời gian qua, Công an TP. Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng. Mới đây, Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Lừa đảo nạn nhân kê khai thông tin tài sản để chứng minh vô tội. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, vào trung tuần tháng 3/2024, Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa tiếp nhận tin trình báo của anh D. (SN 2001, trú Đống Đa, Hà Nội) về việc anh nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng nói anh D. có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Đối tượng yêu cầu anh D. phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan.

Do lo sợ nên anh D. đã chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng. Sau khi biết mình bị lừa, anh D. tới cơ quan công an trình báo. Vụ việc hiện nay đang được cơ quan công an điều tra, xử lý, theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Tuyệt đối không nghe và làm theo những hướng dẫn của đối tượng lạ; không cung cấp thông tin cá nhân tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng.