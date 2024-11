Doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực vì quyền lợi khách hàng

(TBTCO) - Thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã và đang triển khai nhiều chương trình hướng đến khách hàng như gia tăng quyền lợi sản phẩm, đơn giản hóa thủ tục bảo hiểm, nâng cao trải nghiệm khách hàng… Với những nỗ lực của mình, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã được vinh danh tại các giải thưởng danh giá, khẳng định uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.

AIA Việt Nam đã thiết lập mạng lưới đối tác liên kết với hơn 300 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc. Ảnh: Phan Hà

Nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Đại diện Manulife Việt Nam cho biết, mới đây công ty đã tung ra thị trường sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An tâm vui sống 2.0” với thời gian đóng phí ngắn nhưng được bảo vệ dài và cam kết hoàn phí lên đến 110%. Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có sự kết hợp thông minh với quyền lợi tích lũy. Với điều kiện tham gia đơn giản và mức phí đóng tương đối thấp, khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu.

Trước đó, Dai-ichi Life Việt Nam cũng ra mắt sản phẩm "Chăm sóc sức khỏe toàn cầu 24/7", với mức bảo vệ lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi bệnh/thương tật (không giới hạn bệnh/thương tật). Sản phẩm có 5 gói linh hoạt, từ 150 triệu đến 2 tỷ đồng, dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi, được sử dụng điều trị nội trú, cấp cứu, phẫu thuật và cả liệu pháp ung thư hiện đại trong gần 280 cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, công ty đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm bổ trợ “FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0” với 6 kế hoạch bảo vệ từ cơ bản đến nâng cao, tương ứng với hạn mức bảo vệ từ 50 triệu đồng đến 3 tỷ đồng trên mỗi năm hợp đồng, đáp ứng nhu cầu của đa dạng phân khúc khách hàng.

Không chỉ đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các đối tác, số hóa quy trình bảo hiểm, triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng, được khách hàng nhiệt tình đón nhận.

Điển hình như Prudential Việt Nam, mới đây doanh nghiệp này đã triển khai các chương trình hợp tác chiến lược sau thỏa thuận ký kết hợp tác với hệ thống Y tế Vinmec với mục tiêu mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt và lợi ích thiết thực dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Một doanh nghiệp khác là AIA Việt Nam, mới đây đã chính thức giới thiệu dịch vụ bảo hiểm sức khỏe AIA (AIA Digital Health Services - DHS). DHS là định hướng chiến lược của AIA Việt Nam nhằm xây dựng năng lực quản lý trải nghiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm và chủ động chăm sóc khách hàng có bảo hiểm sức khỏe. Hiện tại, AIA Việt Nam đã thiết lập mạng lưới đối tác liên kết với hơn 300 bệnh viện và phòng khám nhằm cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí cho khách hàng trên toàn quốc dễ dàng và nhanh chóng. Mạng lưới này sẽ tiếp tục được phủ rộng trong thời gian tới.

Đại diện MAP Life cho biết, công ty đã thực hiện thay đổi các sản phẩm hiện hữu bao gồm quy tắc điều khoản, các tài liệu của bộ hợp đồng bên cạnh đó triển khai mở rộng thêm phương thức thanh toán QR code và hoàn tất hệ thống ghi âm quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng (đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư), nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Trước đó, MB Ageas Life cũng ra mắt công cụ lập kế hoạch bảo hiểm trên website công ty nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ, dễ dàng và tiện lợi cho khách hàng. Bắt nhịp xu hướng sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên nền tảng trực tuyến hàng đầu zalo, MB Ageas Life cũng chính thức đưa vào sử dụng tính năng thông báo và thanh toán phí bảo hiểm.

Tháng 9/2024, Công ty Phú Hưng Life cũng tổ chức thành công chuỗi sự kiện khám sức khỏe "Tầm soát ung thư" tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng dành cho khách hàng. Với phương châm "Cơ hội vàng: Phát hiện sớm - Điều trị hiệu quả", chương trình đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo khách hàng.

Vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, sau nhiều nỗ lực nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, các doanh nghiệp bảo hiểm đã được các tổ chức trong và ngoài nước vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín.

Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua, Prudential đã giành được giải thưởng "HR Excellence Award 2024" tại Singapore trong hạng mục Learning and Development (Đào tạo và Phát triển). Giải thưởng là sự ghi nhận cho chiến lược nhân sự toàn diện, tập trung đào tạo và phát triển đội ngũ. Trước đó, doanh nghiệp này cũng nhận được “hat-trick” 3 giải liên tiếp tại lễ trao giải Insurance Asia Awards 2024, với hạng mục Sáng kiến phát triển bền vững; Sáng kiến trong chi trả bồi thường bảo hiểm của năm và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Quốc tế của năm.

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, với những nỗ lực trong việc duy trì môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng, hòa nhập và bền vững cho người lao động, FWD Việt Nam cũng đã được vinh danh trọn bộ 4 giải thưởng uy tín về nhân sự khu vực châu Á năm 2024 do Tạp chí HR Asia trao tặng.

Trước đó, Shinhan life Việt Nam đã vinh dự nhận giải thưởng kép “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất năm 2024” thường niên ngay từ năm đầu tiên tham gia chương trình do tạp chí HR Asia tổ chức. Ngày 15/08/2024, các công ty thành viên trong hệ sinh thái tài chính Shinhan ở Việt Nam chính thức quy tụ về hội sở mới tại Tòa nhà The Mett, TP. Thủ Đức, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Tập đoàn Tài chính Shinhan tại thị trường Việt Nam.

Trong tháng 10/2024, BIDV Metlife cũng lần thứ 5 liên tiếp nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á của Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Award (APEA).

Đại diện Manulife Việt Nam cho biết, công ty cũng liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn như: “Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm uy tín 2024”, “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024 - Best Companies To Work For in Asia 2024”; “Giải pháp chuyển đổi số của năm - Digital Transformation Initiative of the Year” tại giải thưởng Insurance Asia Awards 2024.