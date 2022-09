(TBTCO) - Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm vừa gia tăng quyền lợi về đầu tư vừa nâng mức bảo vệ trước các rủi ro, các doanh nghiệp bảo hiểm luôn chú trọng đến thực hiện các cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch, với số tiền mỗi năm lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng; khẳng định bảo hiểm là “tấm lá chắn” cho khách hàng trước mọi biến cố trong cuộc sống.

Sản phẩm bảo hiểm vừa bảo vệ, vừa đầu tư

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, công ty vừa ra mắt giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư mới với tên gọi “FWD Bộ đôi tài sản 2.0”, gia tăng nhiều quyền lợi về đầu tư, đồng thời nâng mức bảo vệ lên đến 380% số tiền bảo hiểm. Đặc biệt, trong trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong do tai nạn, FWD Việt Nam sẽ chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nhằm gia tăng bảo vệ và hỗ trợ tài chính kịp thời cho khách hàng và gia đình.

Ngoài ra, “FWD Bộ đôi tài sản 2.0” tiếp tục duy trì ưu điểm khác biệt với quyền lợi gia tăng số tiền bảo hiểm tự động mỗi 3 năm mà không cần thẩm định lại sức khỏe và cũng không tăng phí bảo hiểm cơ bản, qua đó đáp ứng được nhu cầu bảo vệ ngày càng tăng của khách hàng, đặc biệt ở những giai đoạn lớn tuổi.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ vượt trội, “FWD Bộ đôi tài sản 2.0” còn gia tăng sự linh hoạt về đầu tư khi nâng tổng số quỹ đầu tư lên 6 quỹ, với chiến lược đầu tư từ thận trọng đến mạo hiểm...

Trước đó, Phú Hưng Life cũng giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Phú Hưng Đại Phúc, với nhiều ưu điểm nổi bật. Đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư, được thiết kế với mục tiêu giúp khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả và linh hoạt, đồng thời bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống.

Khách hàng được tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm ưu việt. Ảnh: Hà Phan

Theo đó, ưu điểm vượt trội đầu tiên của Phú Hưng Đại Phúc là thời gian đóng phí ngắn hạn như: lựa chọn đóng phí 1 lần duy nhất hoặc chỉ cần đóng đủ phí cơ bản 3 năm đầu, nhưng có thời gian bảo vệ lên đến 10 hoặc 15 năm. Điều này giúp khách hàng có thể chủ động kế hoạch tài chính của bản thân và yên tâm vì luôn được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống suốt thời gian dài.

“Với mỗi hợp đồng bảo hiểm, ngoài tài khoản ghi nhận phí đóng cơ bản, khách hàng còn có thêm tài khoản thứ hai là tài khoản đầu tư. Với tài khoản này, khách hàng có thể đóng thêm để hưởng lãi suất hấp dẫn từ quỹ liên kết” - đại diện Phú Hưng Life cho biết thêm.

Mới đây, Fubon Life Việt Nam cũng chính thức ra mắt sản phẩm mới Fubon An tâm tích lũy (FEP01). Sản phẩm mới này thuộc nhóm sản phẩm hỗn hợp với những ưu điểm nổi bật về thời gian đóng phí, số tiền bảo hiểm nhận khi đáo hạn và quyền lợi bảo vệ toàn diện trước rủi ro, tai nạn và top 3 bệnh hiểm nghèo nguy cơ cao gồm ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ là lựa chọn của nhiều gia đình trong việc xây dựng kế hoạch tài chính vững vàng, dự phòng cho tương lai.

Ông Rick Chiang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam, chia sẻ: “Từ năm 2021, Fubon Life Việt Nam lựa chọn thông điệp “Năng lượng tích cực – Cuộc sống đích thực” cho các hoạt động kinh doanh, với mong muốn truyền tải đến khách hàng lối sống và suy nghĩ tích cực, tinh thần lạc quan để tận hưởng cuộc sống. Thông điệp này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc trên toàn thế giới.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm đầy đủ, kịp thời

Không chỉ đưa ra thị trường các sản phẩm bảo hiểm ưu việt đáp ứng nhu cầu của từng tập khách hàng khác nhau, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cũng được các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhanh chóng, đã giúp gia đình các khách hàng sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính cho thấy, tổng số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2021 ước đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2020. Được biết, trong tháng 11/2021, chỉ tính riêng doanh nghiệp bảo hiểm là Manulife Việt Nam đã hoàn tất việc chi trả số tiền kỷ lục 10,2 triệu USD (hơn 238 tỷ đồng) để giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Tổng số tiền nêu trên bao gồm cả khoản chi trả quyền lợi cho một khách hàng, với số tiền chi trả lớn nhất trong lịch sử 22 năm hoạt động của Manulife Việt Nam.

Cũng theo số liệu của cơ quan quản lý về bảo hiểm, 7 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 31.803 tỷ đồng, tăng 11,05%, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả ước đạt 10.684 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.119 tỷ đồng.

Mới đây, Prudential Việt Nam cũng tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng không may qua đời trên địa bàn Nghệ An, với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Ngày 16/8/2022, Prudential Việt Nam đã chi trả gần 1,9 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng T.V.T tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An, khách hàng không may mắc Covid-19 và không qua khỏi.

Được biết, chỉ riêng năm 2021 Prudential Việt Nam đã thực hiện chi trả hơn 8.610 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 37,6% so với năm trước, chiếm khoảng 26% tổng chi trả toàn thị trường, thực hiện cam kết với khách hàng và là điểm tựa tài chính vững chắc cho hơn 1,6 triệu gia đình tại Việt Nam.

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ cho biết, công ty vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội tử vong do tai nạn xe máy, với số tiền chi trả hơn 800 triệu đồng. Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và mới đóng được một kỳ phí là 20 triệu đồng thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank (VBI) cho biết, công ty vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và chi trả hơn 2 tỷ đồng quyền lợi Bảo hiểm khoản vay - VietinCare cho khách hàng tham gia vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đây cũng là số tiền chi trả lớn nhất đối với khách hàng vay vốn từ trước đến nay.

Được biết, ngày 7/3/2022, khi vay vốn tại Ngân hàng VietinBank để phát triển công việc kinh doanh, khách hàng Hà đã mua gói Bảo hiểm khoản vay – VietinCare, với mức phí là 15 triệu đồng. Không may đến giữa tháng 5/2022, do sơ suất khách hàng Hà bị điện giật dẫn đến tử vong. Căn cứ theo quyền lợi bảo hiểm và xác nhận dư nợ của khách hàng tại Ngân hàng VietinBank - chi nhánh Bình Định, ngày 28/7/2022, VBI đã chi trả số tiền bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng.

Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây (BIC Miền Tây) cũng đã trao gần 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An cho gia đình khách hàng Nguyễn Ngọc Phát không may tử vong do đuối nước. Tổng số tiền chi trả cho gia đình khách hàng là 974.774.930 đồng bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục bồi thường; trợ cấp mai táng phí…

Có thể thấy, trong suốt những năm qua, các doanh nghiệp bảo hiểm luôn kịp thời chi trả quyền lợi bảo hiểm theo đúng thỏa thuận với khách hàng. Hoạt động này đã và đang góp phần tạo dựng niềm tin cho người tham gia bảo hiểm và khẳng định sự sẻ chia, bảo vệ khách hàng trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống.