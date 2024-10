Doanh nghiệp chạy đua pháp lý, nhà đầu tư bất động sản Long An hưởng lợi kép

(TBTCO) - Mặt bằng giá bán đang thấp hơn nhiều so với vùng lân cận, đồng thời nhiều dự án hoàn thiện pháp lý giúp nhà đầu tư bất động sản Long An yên tâm về khả năng bảo toàn vốn trong đầu tư cùng hiệu suất tạo lợi nhuận trong tương lai gần.

Dự án khu dân cư Mai Bá Hương của Tandoland dẫn đầu danh sách đóng tiền sử dụng đất của tỉnh Long An, vì đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính 970 tỷ đồng. Ảnh: Kỳ Phương

Loạt dự án đã đóng tiền sử dụng đất

Theo dữ liệu mà Cục Thuế tỉnh Long An cung cấp cho phóng viên TBTCVN, kể từ đầu năm 2024 đến nay, nguồn thu thuế trên địa bàn đạt cao, nguyên nhân đến từ việc các công ty thực hiện dự án khu dân cư hoàn chỉnh hồ sơ đóng tiền sử dụng đất.

Trong đó, dẫn đầu là Công ty cổ phần Tandoland. Chủ đầu tư Dự án khu dân cư Mai Bá Hương (tại xã Lương Hoà, huyện Bến Lức) đã đóng tiền sử dụng đất 970 tỷ đồng. Dự án này được thực hiện theo Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 chủ trương đầu tư và Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 và ngày 12/2/2023 của UBND tỉnh Long An về điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dự án khu dân cư Mai Bá Hương có diện tích 148,22 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.030 tỷ đồng. Tiến độ được phê duyệt cho thấy, tháng 12/2023 hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thực hiện nghiệm thu giai đoạn 1.

Theo sau trong danh sách đóng tiền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An là Dự án khu dân cư Lương Hòa (xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tên thương mại là LA Home), do Công ty cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Hướng Việt (HVH) làm đơn vị phát triển dự án. Chủ đầu tư dự án này đã thực hiện nghĩa vụ tài chính khi hoàn thiện đóng 917 tỷ đồng.

Kế đến, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thủ Thừa (Thu Thua Invest) chủ đầu tư Dự án Agora City cũng đã đóng 400 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Hiện tại, hạ tầng dự án đã hoàn thiện và được cơ quan chức năng thực hiện công tác nghiệm thu.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đầu tư – Kinh doanh bất động sản Thiện Chí đóng 64,1 tỷ đồng (Dự án khu dân cư Long Cang, huyện Cần Đước); Công ty cổ phần Bất động sản Xuân Thảo (Dự án The Larita, huyện Bến Lức) đóng 60,6 tỷ đồng.

Các chủ đầu tư dự án tiếp theo cũng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính có thể kể đến như: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO nộp 249,7 tỷ (Dự án khu dân cư, nhà ở công nhân đợt 1, huyện Đức Hoà); Công ty cổ phần Bất động sản Vĩnh Trường nộp 248,6 tỷ (Dự án Khu dân cư Vĩnh Trường, huyện Cần Giuộc).

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt "ông lớn" đã thu gom quỹ đất và rục rịch triển khai khiến thị trường bất động sản Long An nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ảnh: Kỳ Phương

Giá “mềm”, dư địa tăng trưởng lớn

Ông Trần Khánh Quang – Tổng giám đốc Công ty Đầu tư bất động sản Việt An Hòa, nhận định những năm gần đây, Long An tập trung cao độ phát triển hạ tầng đô thị, kết nối cửa ngõ khu vực phía Tây TP. Hồ Chí Minh với khu vực Đông Nam Bộ bằng trục đường N2, trục đường cao tốc, trục đường Vành đai 3, sắp tới là Vành đai 4, cùng các trục đường rất quan trọng với sự phát triển của Long An hiện nay là Bến Lức - Long Thành kết nối với miền Đông Nam Bộ…

Theo ông Quang, đây là cơ hội mở ra với thị trường bất động sản khu công nghiệp của tỉnh. Việc thúc đẩy phát triển hạ tầng đã giúp Long An trở thành lựa chọn hấp dẫn với các nhà đầu tư khu công nghiệp quy mô lớn, các tập đoàn muốn mở rộng quy mô hoạt động.

Với kế hoạch và hành động phù hợp, Long An hoàn toàn có thể cạnh tranh với các tỉnh thành trọng điểm về công nghiệp trong khu vực để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản khu công nghiệp và bất động sản đô thị.

Chuyên gia kinh tế, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng, nhìn vào quyết tâm khi thực hiện các kế hoạch và phát triển đô thị nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, có thể nói, Long An đang đi đúng hướng khi tập trung phát triển hạ tầng, phục vụ cho quá trình phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước.

Bà Trang Bùi - Tổng giám đốc Cushman & Wakefield, cho biết kể từ năm 2019 - 2023, do quỹ đất ở khu vực trung tâm ngày càng cạn kiệt, thị trường đã, đang và sẽ tiếp tục có sự dịch chuyển các dự án ra xa so với trung tâm đến bán kính 30 km, sang các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An, hình thành những khu đô thị mới, với quy mô hơn 5.000 - 10.000 căn hộ mỗi dự án.

Đồng thời, thị trường bắt đầu có xu hướng dịch chuyển xa hơn đối với các phân khúc văn phòng, bán lẻ, khách sạn và công nghiệp, tương ứng với sự mở rộng của thị trường nhà ở và sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Điều này tạo ra những khu đô thị mới cung cấp đầy đủ các tiện ích cần thiết cho người dân, từ đó giảm áp lực quá tải cho khu vực trung tâm.

Chủ lực của thị trường bất động sản Long An vẫn đang là nhà phố. Nhà liền thổ Long An chất lượng ngày càng nâng cao, giá lại hấp dẫn, tầm trung bình từ 4 - 6 tỷ đồng/căn biệt thự/nhà phố cao cấp và khoảng trên 15 tỷ đồng căn biệt thự hạng sang, so với tầm giá của vùng ven TP. Hồ Chí Minh thì Long An giàu lợi thế cạnh tranh hơn hẳn.

Trong khi đó, nếu so sánh giá tại các dự án ở Khu Tây TP. Hồ Chí Minh đang rao bán giáp ranh, huyện Bình Chánh thì có giá cao hơn nhiều lần như: Dự án Meadown (đường Trần Văn Giàu, xã Vĩnh Lộc B) có giá bán từ 7,4 – 20 tỷ đồng, diện tích 80 - 310 m2, hay khu phân lô Sen Vàng Town (đường Quách Điều, Vĩnh Lộc A) có giá bán từ 81,3 - 126,6 tỷ đồng, diện tích 81,3 – 126,6 m2.