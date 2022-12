Doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng Hiệp định CPTPP đẩy mạnh xuất khẩu

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 5/12, ngay sau khi đặt chân đến thủ đô Wellington, New Zealand, tại Phủ Toàn quyền New Zealand, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Dame Cindy Kiro.