(TBTCO) - Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Đọc vị tâm lý hành vi của giới giàu và siêu giàu” bằng tiếng Việt, tác giả người Đức - TS. Rainer Zitelmann là một nhà đầu tư, chuyên gia nổi tiếng đã đến Hà Nội giao lưu với các độc giả vào chiều 20/9.

Chia sẻ với độc giả về những nội dung chính của cuốn sách, TS. Rainer Zitelmann cho biết, hơn một nửa số triệu phú, tỷ phú được phỏng vấn theo đuổi các môn thể thao cạnh tranh hoặc nghiệp dư ở trình độ rất cao; không có mối tương quan giữa thành tích ở trường phổ thông, đại học với mức độ giàu có sau này; hầu hết cha mẹ họ chỉ đủ ăn nhưng không làm thuê cho người khác; họ coi việc bán hàng là quá trình thuyết phục những người khác; họ không đổ lỗi khi gặp thất bại, rất bình tĩnh, lạc quan…

TS. Rainer Zitelmann chia sẻ với độc giả về những nội dung chính của cuốn sách. Ảnh: Văn Nam.

Đó là một trong số những kết luận mà TS. Rainer Zitelmann đưa ra trong luận án tiến sĩ thứ hai của ông. Sau đó, luận văn này trở thành cuốn sách “The Wealth Elite - A Groundbreaking Study of the Psychology of the Super Rich” (Tinh hoa giàu có - Một nghiên cứu đột phá về tâm lý của giới siêu giàu). Mới đây, sách được Nhà xuất bản Thế giới (Alpha Books) phát hành với tựa đề “Đọc vị tâm lý hành vi của giới giàu và siêu giàu”.

Theo tác giả Rainer Zitelmann, trong cuốn sách, ông đã thiết kế nhiều câu hỏi mang tính hệ thống cho các cuộc phỏng vấn những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao. Những phát hiện của nghiên cứu sự giàu có ở Đức cho thấy, ngoài tài sản thừa kế, tinh thần doanh nhân là con đường khả dĩ nhất để tạo ra của cải. Một kết quả khác của nghiên cứu học thuật về sự giàu có là sự thừa nhận rằng, các đặc điểm tính cách đóng một vai trò quyết định trong việc tạo ra của cải.

Hầu hết những doanh nhân có giá trị tài sản ròng cực cao mà tác giả phỏng vấn đến từ các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là 60% cha mẹ của những người này là lao động tự do. Cha mẹ của họ thường là doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc nông dân, hầu hết không giàu có, nhưng điều quan trọng hơn là họ không làm thuê cho người khác. Khi còn nhỏ, các doanh nhân tương lai đã tự mình rút ra kết luận rằng, sau này họ sẽ tự kinh doanh cho chính mình./.