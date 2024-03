Đơn đặt hàng máy móc giảm nhiều hơn dự kiến, gây bất ổn kinh tế Nhật Bản

(TBTCO) - Dữ liệu vừa công bố hôm nay cho thấy, các đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản giảm nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 1 do lĩnh vực sản xuất yếu kém, khiến chính phủ phải hạ cấp quan điểm về chỉ số này lần đầu tiên sau hơn một năm qua.

Phục hồi chậm chạp

Dữ liệu được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố hôm nay đã nêu bật những lo ngại về sự phục hồi chậm chạp ở nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Theo một nhà kinh tế, nó xảy ra khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày, mặc dù dữ liệu về đơn đặt hàng máy móc cốt lõi khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của ngân hàng trung ương.

Tính theo ngành, đơn đặt hàng từ các nhà sản xuất đã giảm 13,2% trong tháng 1 so với tháng trước, do ngành công nghiệp hóa chất và xe có động cơ kéo theo. Quan chức Văn phòng Nội các cho biết, những bất thường trong các cuộc kiểm tra chứng nhận của Toyota Motor's, công ty liên kết Toyota Industries có thể sẽ gây ảnh hưởng.

Theo dữ liệu, các đơn đặt hàng cốt lõi, một chuỗi dữ liệu có tính biến động cao được coi là chỉ số hàng đầu về chi tiêu vốn trong 6 - 9 tháng tới, trong tháng 1 đã giảm 1,7% so với tháng trước. Mức giảm này lớn hơn mức giảm 1,0% mà các nhà kinh tế dự đoán trong cuộc thăm dò của Reuters và theo sau mức tăng 1,9% trong tháng 12.

Kota Suzuki, nhà kinh tế tại Daiwa Securities, cho biết sản xuất yếu trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa yếu và việc đình chỉ sản xuất tại các nhà sản xuất ô tô cũng như sự không chắc chắn về tác động của trận động đất ngày đầu năm mới ở Bán đảo Noto có thể đã thúc đẩy các nhà sản xuất đẩy lùi đầu tư vốn. “Nguy cơ suy giảm đầu tư vốn trong tương lai sẽ rất lớn” - Suzuki nhấn mạnh.

Chính phủ hạ quan điểm về đơn đặt hàng máy móc lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022, chuyển sang "có dấu hiệu yếu kém" do "bị đình trệ". Một quan chức Văn phòng Nội các cho biết, họ đã thực hiện điều chỉnh giảm sau khi tính đến dữ liệu trung bình ba tháng từ tháng 10 đến tháng 12. So với cùng kỳ năm trước, các đơn đặt hàng cốt lõi, loại trừ những con số biến động từ vận chuyển và tiện ích điện, giảm 10,9%, nhỏ hơn một chút so với mức giảm 11,2% được dự báo.

Lộ điểm yếu của nền kinh tế thứ tư thế giới

Việc các công ty lớn của Nhật Bản tăng lương lớn hơn dự kiến ​​đã làm tăng đáng kể khả năng BOJ sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm tại cuộc họp kết thúc vào ngày mai.

Nhật Bản sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm. Ảnh:TL

Việc chấm dứt lãi suất ngắn hạn âm sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của Nhật Bản kể từ năm 2007. Suzuki của Daiwa Securities cho biết, do đầu tư vốn trên cơ sở thực tế vẫn ổn định nên mọi tác động từ dữ liệu hôm nay đối với quyết định của BOJ sẽ bị hạn chế.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách và chính phủ đã chỉ ra những điểm yếu trong nền kinh tế. Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết, tuần trước nền kinh tế đang phục hồi nhưng cũng có một số dấu hiệu suy yếu, giảm nhẹ đánh giá của ông so với tháng 1.

Dữ liệu sửa đổi của chính phủ cũng cho thấy, nền kinh tế Nhật Bản đã tránh được suy thoái kỹ thuật vào cuối năm ngoái, mặc dù mức tăng trong quý 4 yếu hơn dự kiến./.