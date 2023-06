Đồng yen Nhật Bản xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng

(TBTCO) - Tiền giấy mới do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phát hành và do Cục in ấn quốc gia phụ trách in. Bản mẫu đã bắt đầu được trưng bày tại các bảo tàng tiền giấy và các ngân hàng trên toàn Nhật Bản.