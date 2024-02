Dự báo giá cả mùng 2 tết nhu cầu mua sắm ít nên không có biến động

(TBTCO) - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng 2 tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm sẽ ít hơn, người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước tết.

Người dân ít mua sắm trong ngày mùng 1 tết

Trong ngày mùng 1 tết đầu năm mới, hầu hết các chợ và siêu thị, trung tâm thương mại trên cả nước đều đóng cửa, riêng tại các thành phố lớn, mùng 1 tết, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại nghỉ tết, riêng Trung tâm thương mại Aeon Mall, Gigamall vẫn mở cửa phục vụ người dân thành phố, thời gian phục vụ từ 10h00 đến 22h00.

Người dân du xuân trong ngày đầu năm mới.

Tại TP. Hà Nội, qua khảo sát giá tại Chợ Tam Trinh (Hoàng Mai), Chợ Văn Chương (Đống Đa), hầu như các cửa hàng, chợ đều đóng cửa ngày mùng 1 tết, do tâm lý đã mua sắm đủ cho cả năm, mùng 1 là ngày nghỉ ngơi, các gia đình quây quần thắp hương, cúng lễ tại gia đình, chợ không mở cửa.

Tại TP. Hồ Chí Minh, mùng1 tết, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại nghỉ tết, riêng Trung tâm thương mại Aeon Mall, Gigamall vẫn mở cửa phục vụ người dân thành phố, thời gian phục vụ từ 10h00 đến 22h00.

Tại 3 chợ đầu mối và chợ lẻ, hầu hết các sạp đều nghỉ tết, chỉ có một số ít tiểu thương mở cửa bán lấy ngày, chủ yếu là các mặt hàng rau củ quả, trái cây, lượng khách đến chợ rất thấp để mua sắm thêm những sản phẩm còn thiếu như rau thơm, gia vị….

Bên cạnh đó, các hệ thống cửa hàng tiện lợi như Bs’Mart, CircleK, FamilyMart… vẫn mở cửa phục vụ 24/24, không nghỉ.

Ngày đầu năm tại Đà Nẵng, các chợ, siêu thị đóng cửa, chưa hoạt động, người dân tập trung đi thăm hỏi, chúc tết, lễ chùa và vui chơi... Giá dịch vụ trông giữ xe máy ở một số điểm do ban quản lý chợ quản lý, thu theo giá quy định của UBND thành phố: 5.000 đồng/chiếc, tuy nhiên tại một số điểm giữ xe tư nhân có nơi giá vé: 10.000 đồng/chiếc. Một số tiệm thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người đã mở cửa, giá bán đúng theo giá niêm yết, không có biến động so với trước tết.

Tại Lạng Sơn, tất cả các hoạt động kinh doanh đều tạm ngừng hoạt động nên giá cả các mặt hàng ổn định như ngày 9/2/2024 (30 tết). Tuy nhiên, đầu năm mới người dân đi chùa cầu may nên trước các cổng chùa, đền vẫn có các điểm trông xe tự phát, nhìn chung mức giá trông giữ xe khoảng 5.000 đ/xe máy (cơ bản ổn định so với ngày thường).

Đồng thời, có những gánh hàng nhỏ bán hương, lễ, hoa quả..., phục vụ người dân đi lễ cầu may đầu năm, giá những mặt hàng này gấp đôi ngày thường như bó hương nhỏ giá 5.000đ, các loại hoa và quả giá cũng tăng khoảng 5 - 10% so với thời điểm trước tết do nguồn cung ít. Giá cước vận tải đối với các hãng xe Vip giá vẫn giữ ổn định so với thời điểm trước tết, tuyến Hà Nội -Lạng Sơn và ngược lại có giá 280.000 đ/hành khách.

Tại các chợ truyền thống ở Cần Thơ, giá cả các mặt hàng thiết yếu từ chiều ngày 30 tháng Chạp đến sáng ngày mùng 1 tháng Giêng cơ bản ổn định do người dân đã mua đủ nhu cầu cho những ngày vui tết. Một số mặt hàng giỏ quà tết, bia, nước ngọt giá tăng nhẹ từ 5.000 – 10.000 đồng, chủ yếu do các hộ kinh doanh, cửa hàng bách hóa tự tăng giá để bán cho du khách.

Trong ngày đầu năm mới, do người dân chủ yếu đi chúc tết, đi chơi và đi lễ đầu năm tại các đền, chùa. Giá trông giữ xe máy tại thành phố Cần Thơ cơ bản không thay đổi so với ngày thường là 5.000 đồng, cá biệt một số đền, chùa nhỏ có những điểm trông xe tự phát mức giá là 10.000 đồng/xe, tuy không nhiều.

Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các siêu thị đã đăng ký tham gia chương trình bình ổn nên giá cả các mặt hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện ích vẫn ổn định. Ngoài ra, các siêu thị, cửa hàng tiện ích thực hiện các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng với các hình thức tặng quà, giảm giá, khách hàng thường xuyên,… khuyến khích người dân gia tăng mua sắm, tăng doanh thu của các doanh nghiệp phục vụ tết.

Đáp ứng đủ nguồn hàng, các siêu thị mở cửa trở lại ngày mùng 2 tết

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng 2 tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm sẽ ít hơn, người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước tết.

Nhiều nơi công khai giá trông giữ xe, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Tại một số tỉnh, thành phố lớn, một số siêu thị cửa hàng dự kiến mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đầy đủ.

Nhiều hoạt động và các điểm vui chơi tại các thành phố lớn dự kiến mở cửa sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí trong những ngày sắp tới, giá các dịch vụ như trông giữ xe, dịch vụ ăn uống,... thường tăng so với ngày bình thường theo quy luật hàng năm nhằm để trang trải chi phí cho người lao động làm thêm ngày tết.

Giá mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định như ngày 09/02/2024 (30 tết) và ngày 10/02/2024 (mùng 1 tết), riêng đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt bò, rau xanh... dự báo có thể tăng nhẹ.

Mặc dù giá cả vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng Bộ Tài chính cho rằng, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong đó, phải đặc biệt lưu ý giá cả các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn, để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường.