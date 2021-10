(TBTCO) - Ngày 15/10, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo nhiệt độ ở thủ đô Seoul vào cuối tuần tới sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 64 năm qua.

Dòng suối thơ mộng Cheonggyecheon giữa lòng thủ đô Seoul đã có nhiều đoạn bị đóng băng khi nhiệt độ giảm còn -18 độ C, ngày 7/1/2021.

Theo KMA, mức nhiệt thấp nhất ghi nhận vào sáng 17/10 ở Seoul dự báo giảm sâu xuống còn 1 độ C, so với mức 17 độ C trong ngày 15/10 và 12 độ C trong ngày 16/10. Đây sẽ là mức nhiệt thấp nhất đo được ở Seoul vào thời điểm trung tuần tháng 10, tính từ ngày 19/10/1957 khi nhiệt độ giảm xuống -0,4 độ C. Mức nhiệt thấp nhất từ trước đến nay ở Seoul vào giữa tháng 10 là -1,1 độ C ghi nhận vào ngày 20/10/1956.

Cùng với Seoul, các khu vực khác của Hàn Quốc cũng chứng kiến nền nhiệt giảm mạnh.

KMA cho biết cơ quan này có thể ban bố cảnh báo rét đậm ở Seoul và hầu hết các khu vực của Hàn Quốc. Cảnh báo rét đậm thường được ban bố khi nhiệt độ tối thiểu giảm ít nhất 10 độ C trong một ngày xuống dưới 3 độ C.

Cơ quan trên cũng dự báo đợt rét sớm này trên khắp Hàn Quốc sẽ kéo dài thêm khoảng một tuần.