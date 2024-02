Du lịch TP. Hồ Chí Minh đạt doanh thu trên 6.550 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán 2024

(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2024 đã có khoảng 1,8 triệu khách đến vui chơi, tham quan tại các khu du lịch trên địa bàn, với tổng doanh thu ước khoảng trên 6.550 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, đường hoa Nguyễn Huệ thu hút được rất đông du khách tới tham quan, chụp hình. Ảnh: Anh Lê

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán, khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ trên địa bàn TP. HCM… ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến TP. HCM ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành tại Thành phố đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch với mức giá cạnh tranh cho Tết Nguyên đán nhằm thu hút khách du lịch ngay từ đầu tháng 12/2023. Các công ty lữ hành ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn tại TP. HCM, như: Du xuân Thủ Đức, Xuân về trên bến Bình Đông, ăn Tết cùng người nổi tiếng, hái lộc đầu năm, quận 1 - sắc màu đêm, thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng…

Bên cạnh đó là nhiều sản phẩm dành cho du khách ưa thích thiên nhiên, như: Cần Giờ - lắng nghe hơi thở của rừng, Củ Chi - đất thép thành đồng, Củ Chi - nông trang xanh; các sản phẩm du lịch về cắm trại, du lịch sinh thái…

Công tác quảng bá thông tin về ngành du lịch Thành phố tại các trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch được chú trọng nhằm cung cấp miễn phí nguồn thông tin đa dạng cho khách du lịch.

Tổng đài 1022 - nhánh số 8 hoạt động trong khung giờ từ 7h30 đến 20h30 các ngày trong tuần (kể cả ngày lễ, Tết), cung cấp thông tin về các sản phẩm du lịch, tin khuyến mãi tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí; hỗ trợ du khách tham quan thành phố.

Song song với đó, các kênh mạng xã hội chính thức của Sở Du lịch cũng thường xuyên giới thiệu, cập nhật các chương trình tham quan, dịch vụ và sản phẩm khuyến mãi của các doanh nghiệp với nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm ưu đãi cho khách du lịch khi đến trải nghiệm, tham quan du lịch TP. HCM trong dịp Tết Giáp Thìn.

Năm 2024, ngành du lịch TP. HCM đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng./.