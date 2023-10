Dự trữ nhà nước phía Nam bảo đảm an toàn hàng hóa, xuất cấp kịp thời

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long: Chậm nhất ngày 10/11 phải bàn giao xong Theo Cục trưởng Cục DTNN khu vực Cửu Long Lê Minh Hồng, mới đây Tổng cục DTNN đã có quyết định cấp phát 110 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn cho 3 tỉnh là Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long. Cái khó nhất hiện nay theo ông Hồng là tình hình giao thông cả trên cạn và đường thủy từ trung tâm đến các địa bàn để vận chuyển bàn giao gạo đều gặp rất nhiều khó khăn do bị sạt lở, mưa lũ thất thường. “Ngay sau khi cử cán bộ đi khảo sát và làm việc với các địa phương, đơn vị nhận bàn giao, trong tuần đầu tháng 11/2023, Cục DTNN khu vực Cửu Long sẽ triển khai ngay việc xuất cấp, vận chuyển, bàn giao xong cho các địa phương, đơn vị” - ông Hồng thông tin. Cũng theo ông Hồng, tại thời điểm này Cục DTNN khu vực Cửu Long đã nhập hoàn thành 5.500/6.000 tấn gạo dự trữ theo chỉ tiêu được giao. Số còn lại hiện đang triển khai các bước lập kế hoạch, phê duyệt, chọn nhà thầu cung cấp bổ sung nhập kho đảm bảo đủ số lượng, chất lượng trong thời gian sớm nhất. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh: Đảm bảo an toàn chất lượng là trên hết Cục trưởng Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Trí cho biết, tại thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành nhập kho DTQG 7.500/8.500 tấn gạo dự trữ đạt chuẩn. Riêng số gạo cấp hỗ trợ học sinh vùng khó đơn vị chỉ thực hiện cho 1 tỉnh Long An với số lượng hơn 25 tấn, hiện đã và đang triển khai các thủ tục bàn giao trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo đúng kế hoạch. Theo ông Trí, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị thời điểm này là đảm bảo an toàn, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Vì thời điểm này, địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam đang bước vào cao điểm của triều cường, mưa lũ… nên đơn vị đã chủ động lập kế hoạch, lên phương án chi tiết bảo quản gạo và các mặt hàng dự trữ quốc gia tuyệt đối an toàn, chất lượng.