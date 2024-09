(TBTCO) - Ngày 27/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Đức Helga Margarete nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Helga Margarete nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, tin tưởng với kinh nghiệm của Đại sứ sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy sau gần 5 thập kỷ, quan hệ Việt Nam - Đức tiếp tục phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tháng 11/2022 và của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vào tháng 01/2024 đã tạo thêm xung lực mới cho quan hệ 2 nước.

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) với kim ngạch thương mại trong năm 2023 đạt trên 11 tỷ USD, và trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt trên 8 tỷ USD. Quan hệ giáo dục giữa hai nước phát triển tích cực với hơn 7.500 sinh viên đang học tập tại Đức và dự án trường đại học Việt Đức đi vào hoạt động hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc chính quyền Đức tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Đức.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2025, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các ngày Đức tại Việt Nam, ngày Việt Nam tại Đức... nhằm đưa quan hệ hợp tác tiếp tục đi vào chiều sâu.

Thủ tướng mong muốn hai bên tận dụng các cơ hội của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, đề nghị Quốc hội Đức sớm thông qua hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam, tăng cường hợp tác và ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Đức đã hỗ trợ Việt Nam số lượng lớn vaccine trong giai đoạn đại dịch COVID-19 cũng như những thăm hỏi và hỗ trợ của Đức qua cơ chế đa phương cho việc khắc phục hậu quả bão Yagi vừa qua tại Việt Nam.

Đại sứ Đức Helga Margarete bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt của Đức tại khu vực và cam kết sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ chia sẻ những mất mát về người và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão Yagi và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam qua các cơ chế đa phương.

Đại sứ Helga Margarete đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhất trí phối hợp với các cơ quan Việt Nam triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cho biết trong thời gian tới mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai nước trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, đào tạo, lao động có tay nghề, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề cập đến các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai bên đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982./.