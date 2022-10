Đứng trước đại dịch, doanh nhân vẫn kiên cường trụ vững và tiến lên

Trước cảnh hơn 4.000 em nhỏ không may mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã đưa ra ý tưởng thành lập trường nuôi dạy trẻ em mồ côi do Covid-19 với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được học tập, rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh chinh phục những đỉnh cao. Năm học 2022 - 2023 đã có 200 em học sinh đầu tiên được nuôi dưỡng và đào tạo dưới mái trường Hy Vọng.