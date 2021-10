(TBTCO) - Ngày 7/10, bà Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng Văn phòng, sự kiện Công ty Đường sách TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 4 tháng tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, Đường sách TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức mở cửa trở lại từ ngày 9/10.

Các đơn vị tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh thực hiện vệ sinh quầy kệ tại các gian hàng.

Thời gian đầu, Đường sách sẽ đón khách từ 9 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần, sau khi tình hình dịch được kiểm soát ổn định sẽ điều chỉnh theo khung giờ hoạt động bình thường (8 giờ 30 phút đến 21 giờ).

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Thúy, dựa trên các quy định, hướng dẫn của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng trong việc đánh giá tiêu chí đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã lập các phương án dự phòng phòng, chống dịch.

Hoạt động ở từng khu vực như gian hàng, khu vực đọc sách, quán cafe, bãi giữ xe… phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch như thực hiện kiểm soát chặt chẽ ngay từ 2 cổng, hướng dẫn khách thực hiện nghiêm quy định 5K; tại mỗi đầu Đường sách bố trí 1 lối vào - 1 lối ra duy nhất; lắp đặt camera giám sát và quét mã QR code, yêu cầu bạn đọc khai báo y tế, kiểm tra thông tin thẻ xanh COVID…; công tác vệ sinh tổng thể và ở các gian hàng cũng được tăng cường. Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư y tế, tủ thuốc y tế theo hướng dẫn, Đường sách cũng chuẩn bị các phương án xử lý khi có trường hợp nghi mắc COVID-19 theo quy định.

Để sẵn sàng cho việc mở cửa đón khách trở lại, từ ngày 1/10 đến nay, các gian hàng tại Đường sách đã tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh gian hàng, không gian chung. Các khu vực trong gian hàng được sắp xếp lại nhằm đảm bảo giãn cách 2m, bố trí 1 lối ra - 1 lối vào, các hoạt động được tổ chức theo hướng hạn chế tiếp xúc trực tiếp… Khi chính thức mở cửa hoạt động trở lại, toàn bộ nhân viên làm việc tại Đường sách đều phải có thẻ xanh COVID-19, không tiếp xúc với F0 trong vòng 14 ngày, đồng thời phải tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình làm việc.

Cùng với việc mở cửa hoạt động tại Đường sách, các nhà xuất bản, công ty sách cũng ứng dụng công nghệ để bán hàng, tham gia gian hàng tại các sàn giao dịch điện tử. Dự kiến các đơn vị sẽ tăng cường tổ chức các sự kiện trực tuyến: triển lãm, giao lưu, giới thiệu sách, tọa đàm… Các hoạt động sự kiện trực tiếp tại Đường sách cũng dần được tổ chức trở lại khi đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn và được sự cho phép của các cơ quan thẩm quyền.

Tại quầy thu ngân ở các gian hàng được lắp đặt vách ngăn giọt bắn.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động từ 28/5 đến nay. Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của các đơn vị tại Đường sách đạt hơn 15,1 tỷ đồng; tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 30% so với năm 2019. Về số lượng, bản sách bán ra đạt 352.882 cuốn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 28% so với năm 2019.

Các đơn vị có doanh thu tăng đều tập trung đẩy mạnh kênh phân phối trực tuyến. Tác động của dịch COVID-19 khiến tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn.