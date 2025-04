FTS dự kiến chi hơn 150 tỷ đồng trả cổ tức, phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu thưởng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (mã Ck: FTS) vừa công bố sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/5/2025 để thực hiện hai hoạt động quan trọng là trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, FTS sẽ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Với tổng số lượng cổ phiếu niêm yết và lưu hành hiện nay vào khoảng 306 triệu cổ phiếu, tổng số tiền mà công ty sẽ chi ra để thực hiện đợt chi trả cổ tức này lên đến khoảng 153 tỷ đồng. Thời gian thực hiện thanh toán cổ tức được ấn định vào ngày 12/6/2025.

Chứng khoán FPT dự kiến chi hơn 150 tỷ đồng trả cổ tức, phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu thưởng. Ảnh: T.L

Song song đó, FTS cũng dự kiến phát hành khoảng 30,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 10:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2024, được xác định dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Năm 2025, FTS đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,6% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 500 tỷ đồng, tương đương mức giảm 2,47% so với năm trước. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2025, FTS mới được công bố doanh thu 312 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng cho vay đóng góp nhiều nhất vào doanh thu với gần 174 tỷ đồng, tăng 34%.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 34% lên gần 122 tỷ đồng, riêng chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay đã chiếm 77 tỷ đồng. Kết quả, FTS lãi ròng gần 153 tỷ đồng, giảm 8% so với quý I/2024./.