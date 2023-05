Gần 80% số hồ sơ hoàn thuế được hoàn trước, kiểm tra sau

Giám sát hoàn thuế hoạt động xuất khẩu để chống thất thu thuế Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ của 9 doanh nghiệp (DN) trực tiếp đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng gỗ và sản phẩm làm từ gỗ, dăm gỗ, viên nén gỗ sang cơ quan công an để phối hợp điều tra, xác minh, chưa kể các DN trung gian bán hàng cho DN hoàn thuế nêu trên. Nguyên nhân được Tổng cục Thuế cho biết, do DN có dấu hiệu sử dụng hóa đơn khống để hoàn thuế, DN mua hàng của DN có rủi ro cao về thuế. Tổng cục Thuế cho biết, số tiền hoàn thuế mỗi năm khoảng 150.000 tỷ đồng. Hầu hết các hồ sơ hoàn thuế được toàn ngành giải quyết bình thường. Tuy nhiên, hoạt động hoàn thuế xuất khẩu đã xuất hiện tình trạng DN vi phạm vấn đề sử dụng hóa đơn đầu vào bất hợp pháp, nhằm hợp thức hoá hồ sơ hoàn thuế với giá trị rất lớn. Điển hình là năm 2019, trong quá trình kiểm tra, Cục Thuế Phú Thọ nhận thấy Công ty TNHH Junma Phú Thọ có dấu hiệu rủi ro trong lập một số chứng từ không đúng bản chất của việc mua gỗ nguyên liệu đầu vào để được hoàn thuế. Theo đó, Cục Thuế Phú Thọ đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp xác minh nguồn gốc gỗ nguyên liệu mua vào của Công ty TNHH Junma Phú Thọ. Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Công ty TNHH Junma Phú Thọ sử dụng 202 tờ hoá đơn với doanh số trên 165,9 tỷ đồng, trong đó có giá trị nâng khống là trên 74,5 tỷ đồng nhằm hợp thức cho hàng hóa mua vào không có hóa đơn, sử dụng làm chứng từ kê khai thuế đầu vào để được hoàn thuế tại Cục Thuế Phú Thọ. Từ thực tế trên, Tổng cục Thuế cho rằng, việc hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu cần có sự tăng cường giám sát.