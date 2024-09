(TBTCO) - Trước đà tăng không mệt mỏi của giá vàng, phiên giao dịch ngày 26/9, giá bạc, bạch kim và palladium cùng phi nước đại. Trong đó giá bạc tăng lên mức cao nhất gần 12 năm.

Ảnh minh họa: Getty Images

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 41 phút sáng ngày 27/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 32,03 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 12/2012 là 32,71 USD/ounce.

Bà Amelia Xiao Fu, Trưởng bộ phận thị trường hàng hóa tại BOCI, nhận định giá bạc sẽ tiếp tục tăng trong những quý tới do việc cắt giảm lãi suất liên tiếp và các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc có thể diễn ra trong một thời gian. Bà dự đoán giá bạc sẽ hướng tới mốc 37 USD/ounce.

Bạc, vừa là kênh đầu tư trú ẩn an toàn vừa là nguyên liệu quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp, đã tăng hơn 35% giá trị từ đầu năm đến nay.

Theo bà Aneeka Gupta, Giám đốc nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, một trong những chất xúc tác chính cho đà tăng của bạc là vàng do mối tương quan chặt chẽ giữa hai kim loại này. Bà Gupta cho biết, tỷ lệ vàng/bạc đã giảm xuống do đà tăng của bạc. Tỷ lệ vàng/bạc, đo lường số ounce bạc cần thiết để mua một ounce vàng, cho thấy giá trị của bạc so với vàng. Tỷ lệ này hiện đang ở mức khoảng 82.

Phần lớn nhu cầu bạc đến từ lĩnh vực công nghiệp, được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm quang điện như tấm pin Mặt Trời, với số lượng gần như tăng gấp đôi so với năm trước.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.670,52 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 2.685,42 USD/ounce vào đầu ngày. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,4% lên 2.694,9 USD/ounce.

Kim loại quý này đã tăng hơn 29% từ đầu năm 2024 đến này, liên tục phá vỡ các kỷ lục, nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ, nhu cầu trú ẩn an toàn và việc các ngân hàng trung ương tích cực mua vào.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm xuống còn 4,75%-5,00% vào tuần trước. Các nhà giao dịch nhận thấy 51% khả năng Fed sẽ giảm thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 11/2024.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi sẽ được công bố vào ngày 27/9.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạch kim tăng 2,1% lên 1.008,82 USD/ounce, giá palladium tăng 1,2% lên 1.050,06 USD/ounce./.