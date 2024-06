Giá cà phê, cao su thế giới dự báo vẫn neo ở mức cao

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Dương Đức Quang - Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng, giá cà phê thế giới trong thời gian tới sẽ tiếp tục neo ở vùng đỉnh hiện tại. Nếu La Nina quay lại và gây sương giá tại Brazil trong thời gian thu hoạch năm 2024, giá cà phê thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có thể sẽ ghi nhận đà tăng không tưởng mới. Với cao su, giá cũng sẽ tiếp tục neo cao đến hết quý II.

Từ đầu quý II/2024 đến nay, giá cà phê đã ghi nhận những biến động mạnh chưa từng có. Ảnh tư liệu

PV: Ông đánh giá thế nào về tình hình thị trường cà phê, cao su trong nước và thế giới từ đầu quý II/2024 đến nay?

Ông Dương Đức Quang: Từ đầu quý II/2024 đến nay, thị trường cà phê, cao su trong nước và thế giới đã ghi nhận những biến động mạnh chưa từng có.

Trên thị trường cà phê, giá Robusta trên Sở Giao dịch Liên lục địa châu Âu (ICE EU) cũng như giá cà phê nhân xô tại Việt Nam xoay chiều liên tục. Giá cà phê nối tiếp đà tăng trong quý I/2024 lên mức đỉnh lịch sử rồi “rơi tự do” trong nhiều phiên liên tiếp và có đà hồi phục trong những phiên gần đây đã khiến thị trường cà phê trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Trong đầu quý II/2024, giá cà phê Robusta tăng mạnh gần 30%, lên mức đỉnh lịch sử vào ngày 24/4, với mức giá vượt 4.500 USD/tấn. Trong thời gian đó, giá cà phê tại Việt Nam cũng liên tục xác lập những mức kỷ lục mới, có thời điểm tiến gần đến mốc 135.000 đồng/kg.

Lượng xuất khẩu cà phê giảm, doanh thu tăng Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu 833.000 tấn cà phê trong 5 tháng đầu năm 2024, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu cà phê trong cùng kỳ lại tăng mạnh 44%, lên 2,9 tỷ USD. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) nhận định, giá cà phê thế giới trong các tháng còn lại của quý II/2024 sẽ vẫn duy trì ở mức cao do tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là cà phê Robusta từ Việt Nam.

Cũng từ mức đỉnh lịch sử này, giá cà phê hình thành nhịp điều chỉnh vào những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Khi đó, giá cà phê Robusta trên Sở ICE EU giảm 8 phiên liên tiếp, đánh mất hơn 20% giá trị, tiến gần về mức giá hồi đầu quý II. Trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ tụt mạnh gần 35.000 đồng/kg chỉ sau 1 tuần, giảm về dưới mốc 100.000 đồng/kg.

Tuy vậy, nhịp điều chỉnh không tồn tại lâu, sang giữa tháng 5, giá cà phê thế giới và Việt Nam đồng loạt hồi trở lại. Ở thời điểm cuối tháng 5, giá cà phê Robusta đã hồi lại 23% từ đáy của nhịp điều chỉnh, cũng như đầu quý II và tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, giá cà phê nhân xô trong nước cũng trở về trên 123.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Với thị trường cao su, hiện tại, giá cao su RSS3 đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo là 337 Yên/kg, tăng 10% so với đầu quý II và cao hơn 70% so với cùng kỳ năm 2023. Trên thị trường nội địa, trong nửa đầu tháng 5, trung bình mỗi tấn cao su xuất khẩu thu về 1.616 USD, tăng hơn 60 USD mối tấn so với mức giá 1.553 USD/tấn vào đầu quý II.

PV: Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến giá mặt hàng này tăng, giảm trong mấy tháng gần đây?

Ông Dương Đức Quang: Nguyên nhân khiến giá các mặt hàng biến động trong thời gian qua chủ yếu xuất phát từ vấn đề nguồn cung.

Giá cà phê xuất hiện nhịp điều chỉnh vào đầu tháng 5 khi thị trường xuất hiện một số tín hiệu giúp giải tỏa áp lực về nguồn cung.

Thứ nhất, mưa bắt đầu xuất hiện trên các vườn cà phê tại Tây Nguyên sau thời gian khô nắng kéo dài từ đầu năm 2024. Lượng mưa trên tạm thời giải tỏa áp lực về mặt tâm lý trên thị trường cà phê và giúp kỳ vọng về triển vọng nguồn cung cà phê vụ 2024-2025 của Việt Nam tạm thời không đi theo hướng thu hẹp hơn.

Thứ hai, sang tháng 5, nông dân tại Brazil cũng tập trung hơn vào hoạt động thu hoạch cà phê vụ 2024-2025. Cà phê vụ mới từ hoạt động thu hoạch được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực thiếu hụt nguồn cung trên thị trường do mùa vụ kém tại Việt Nam.

Tuy vậy, giá cà phê sau đó nhanh chóng tăng trở lại khi những tín hiệu về nguồn cung không tích cực như những gì đã kỳ vọng.

Tại Việt Nam, mặc dù có mưa, nhưng lượng mưa được đánh giá ở mức thấp so với trung bình nhiều năm khiến diện tích cà phê chịu ảnh hưởng bởi khô nắng trước đó không thể phục hồi hoàn toàn, đưa đến lo ngại nguồn cung vụ 2024-2025 ở mức thấp. StoneX dự báo, sản lượng cà phê của Việt Nam có thể chỉ còn 24 triệu bao, thấp nhất trong 4 năm.

Về phía Brazil, dù nông dân đang đẩy mạnh hoạt động thu hoạch cà phê, nhưng báo cáo năng suất không khả quan khi quả nhỏ và không đồng đều về kích thước.

Với cao su, giá mặt hàng này vẫn duy trì được mức giá cao chủ yếu xuất phát từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Mưa lớn cùng cảnh báo bão tại Thái Lan, quốc gia cung ứng cao su lớn nhất thế giới khiến thị trường đứng trước lo ngại thiệt hại về nguồn cung.

PV: Thời gian tới, dự báo giá cà phê, cao su trong nước và thế giới sẽ biến động ra sao, thưa ông?

Ông Dương Đức Quang: Với những thông tin nguồn cung còn nhiều rủi ro như hiện tại, theo tôi, giá cà phê trong thời gian tới sẽ tiếp tục neo ở vùng đỉnh hiện tại. La Nina trở lại thay thế El Nino sẽ là thông tin đặc biệt cần quan tâm và sẽ là yếu tố quan trọng quyết định giá cà phê có vượt đỉnh lịch sử cũ và hướng tới vùng giá nào. Nếu La Nina quay lại và gây sương giá tại Brazil trong thời gian thu hoạch năm 2024, giá cà phê thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có thể sẽ ghi nhận đà tăng không tưởng mới.

Với cao su, theo tôi, giá cũng sẽ tiếp tục neo cao đến hết quý II. Tuy nhiên, giá khó để tăng mạnh trong thời gian tới khi thị trường đã xuất hiện một vài thông tin cho thấy hoạt động sản xuất đang ổn định trở lại tại Thái Lan và Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông!