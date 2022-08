(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 19/8/2022 tại thị trường thế giới và trong nước giảm nhẹ dù nguồn cung thấp.

Giá cà phê hôm nay ngày 19/8 tiếp tục giảm. Ảnh: Minh họa

Theo các nhà khảo sát thị trường, giá cà phê tại hai sàn giao dịch hôm nay tiếp tục giảm. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2022 giảm 2 USD/tấn, ở mức 2.215 USD/tấn; giao tháng 11/2022 giảm 6 USD/tấn ở mức 2.218 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2022 giảm 2,75 cent/lb, ở mức 214,7 cent/lb; giao tháng 12/2022 giảm 2,55 cent/lb, ở mức 211,85 cent/lb.

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm thứ 3 liên tiếp. Giá cà phê thể hiện sự tiêu cực trước lo ngại rủi ro tăng cao khi nền kinh tế Trung Quốc có khả năng suy thoái nhiều hơn nữa, do khủng hoảng bất động sản và chính sách “zero covid” tiếp tục đè nặng lên thị trường hàng hóa nói chung.

Bên cạnh đó, giá cà phê giảm dù nguồn cung thấp. Tính đến thứ Hai ngày 15/8, tồn kho cà phê Robusta trên sàn London đã giảm thêm 1.910 tấn, tức giảm 1,91% so với một tuần trước đó, xuống ở mức 98.180 tấn (tương đương 1.636.334 bao, bao 60 kg), trong khi tồn kho ICE US trên sàn New York vẫn đứng ở mức thấp 23 năm và không ghi nhận có sự bổ sung nào.

Tuy nhiên từ đầu tuần đến nay, tồn kho đạt chuẩn Arabica bắt đầu tăng trở lại. Đây là nguyên nhân khiến giá Arabica giảm mạnh hơn Robusta những ngày vừa qua. Trong khi đó nguồn hàng thật có sẵn tại nội địa của Brazil và Việt Nam được ghi nhận không còn nhiều. Nông dân tiếp tục giữ hàng để chờ giá tăng cao hơn mới có động thái xuất hàng.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 100 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 48.300 đồng/kg, giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 47.700 đồng/kg./.