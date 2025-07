Ngày 8/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/7) tăng từ 100 đến 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện mức giá trung bình các địa phương thu mua ở mức 96.000 - 96.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng đồng loạt tại nhiều địa phương. Mức trung bình đạt 141.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phêtại khu vực Tây Nguyên hôm nay tăng không đáng kể, dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức 96.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua; tỉnh Gia Lai tăng 100 đồng/kg so giao dịch ở mốc 96.400 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 96,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê giảm mạnh khoảng 4% trên cả hai sàn giao dịch do áp lực nguồn cung dồi dào, được hỗ trợ bởi vụ thu hoạch mới từ Brazil và Indonesia, cùng với xuất khẩu gia tăng mạnh từ Việt Nam - quốc gia sản xuất robusta hàng đầu.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn London ở mức 3.526 USD/tấn, giảm mạnh 4,11% (151 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 4,2% (152 USD/tấn), chỉ còn 3.463 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 3,92% (11,35 US cent/pound), về mức 278,25 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,85% (10,95 US cent/pound), chỉ còn 273,95 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng trở lại

Sau nhiều phiên đi ngang hoặc giảm nhẹ, giá tiêu trong nước hôm nay bắt đầu ghi nhận những tín hiệu hồi phục tích cực. Mức tăng phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, nâng giá tiêu trung bình toàn quốc lên 141.600 đồng/kg, cao hơn 1.000 đồng so với phiên liền trước.

Tại khu vực Tây Nguyên: Gia Lai giá tiêu ở mức 140.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với hôm qua; tại Đắk Lắk: 144.000 đồng/kg giá không thay đổi; tại Đắk Nông giá ở mức 141.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng; tại Bình Phước có giá 141.000 đồng/kg tăng 1.000 đồng.

Tại khu vực Đông Nam Bộ: Bà Rịa - Vũng Tàu: tăng mạnh nhất, lên mức 142.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu có biến động trái chiều theo từng nước và chủng loại. Cụ thể, tại Indonesia, giá tiêu đen giảm 2,11 USD/tấn, còn 7.385 USD/tấn (tương đương 194.448 VNĐ/kg). Tiêu trắng cũng giảm nhẹ 0,2 USD/tấn, về 10.167 USD/tấn.

Tại Brazil giá tiêu đen ASTA 570 giữ nguyên ở mức 6.250 USD/tấn.

Tai Malaysia giá tiêu đen và tiêu trắng cùng giữ nguyên ở mức 8.900 USD/tấn và 11.750 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ: Tiêu đen 500 g/l: 6.440 USD/tấn ( tăng 3,11 USD); tiêu đen 550 g/l: 6.570 USD/tấn ( tăng 3,04 USD); tiêu trắng ASTA: 9.150 USD/tấn (tăng 2,19 USD)./.