(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 30/7 tiếp tục đóng cửa trái chiều, tăng giảm thất thường trên các sàn phái sinh. Giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng 43.400 - 43.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 30/7 tăng giảm thất thường. Ảnh: TL

Theo các nhà phân tích thị trường, giá cà phê hôm nay tiếp tục biến động không đồng nhất. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 9/2022 được ghi nhận tại mức 2.030 USD/tấn sau khi tăng 0,74% (tương đương 15 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 9/2022 tại New York đạt mức 217,2 US cent/pound, giảm 0,55% (tương đương 1,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h15 (giờ Việt Nam).

Trong phiên cuối tuần, thị trường cà phê thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều. Báo cáo kinh tế Mỹ suy thoái và USDX sụt giảm tiếp tục khiến Arabica giảm trên sàn New York. Còn giá cà phê Robusta tiếp nối đà tăng do có thêm báo cáo tồn kho London vẫn còn đứng ở mức thấp và đồng Real mạnh lên đã thúc đẩy người Brazil bán cà phê xuất khẩu chậm lại. Hiện giá Robusta đang cao nhất trên sàn London trong vòng 1 tháng qua.

Giá cà phê trong nước được điều chỉnh tăng 400 đồng/kg và dao động trong khoảng 43.600 - 44.100 đồng/kg.

Hiện tại, mức giá thấp nhất là 43.900 đồng/kg có mặt tại tỉnh Lâm Đồng. Nhỉnh hơn là Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 44.300 đồng/kg. Với mức 44.400 đồng/kg, Đắk Lắk đang là địa phương ghi nhận mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại.