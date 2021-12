(TBTCO) - Các nhà phân tích thị trường cho biết, giá cà phê ngày 6/12 tiếp tục tăng tại các sàn giao dịch chủ chốt. Trong đó, giá cà phê robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.386 USD/tấn.

Giá cà phê ngày 6/12 tăng tại các sàn giao dịch chủ chốt. Ảnh: Minh họa

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.386 USD/tấn sau khi tăng 2,18% (tương đương 51 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 244,05 US cent/pound, tăng 2,78% (tương đương 6,60 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).

Theo phân tích của các chuyên gia thị trường, mối lo thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn lên mức cao mới 10 năm. Tuy nhiên, sự thiếu hụt nguồn cung chỉ là nhất thời, tác động tiêu cực của dịch bệnh làm việc giao hàng xuất khẩu bị chậm lại, sự ách tắc vận chuyển tại các cảng quốc tế cũng rất trầm trọng, có thể kéo dài tới giữa năm 2022.

Cùng với xu hướng tăng giá cà phê thế giới, giá cà phê trong nước cũng đang trên đà tăng. Trong tuần qua, giá cà phê giao dịch tại các địa phương trọng điểm đã tăng 500 – 600 đồng/kg, đạt mốc 47.000 đồng/kg vào ngày 28/11.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam nhận định, chu kỳ 10 năm của ngành hàng cà phê đang quay trở lại. Dự báo, giá cà phê sẽ đạt đỉnh vào cuối năm.