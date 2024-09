Giá các dòng iPhone 14 mới nhất đang ở mức siêu rẻ

(TBTCO) - Sau khi dòng siêu phẩm iPhone 16 Series được ra mắt thì liên tục các dòng điện thoại iPhone tiền nhiệm có sự thay đổi giảm mạnh về giá. Theo đó, giá iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus mới nhất đang là lựa chọn chất lượng với mức giá siêu rẻ khiến dân tình ngỡ ngàng.

Giá iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus mới nhất đang giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 14 Pro có xu hướng giảm nhanh

Giá iPhone 14 Pro có xu hướng giảm nhanh do iPhone 16 Pro mới quá khủng về mặt trang bị. Giá iPhone 14 Pro cũ ngoại hình như mới hiện có giá từ 17,55 triệu đồng, bằng một nửa so với iPhone 16 Pro mới.

Đáng chú ý, một số đại lý còn có hàng iPhone 14 Pro xách tay với giá từ 18,9 triệu đồng trôi bảo hành. Sau khi Active sẽ hết bảo hành. Vì vậy những chiếc iPhone này thường đi kèm bảo hành trách nhiệm của nơi bán chứ không còn bảo hành chính hãng từ Apple. Ngoài ra vì là bản Mỹ nên iPhone 14 Pro dạng này sẽ dùng eSIM và không có khe SIM vật lý.

Giá iPhone 14 Pro Max giảm từ 4,4 - 5 triệu đồng

Đầu tháng 9, giá đập hộp iPhone 14 Pro Max đang được giảm mạnh từ 4,4 - 5 triệu đồng, cụ thể như sau: iPhone 14 Pro Max là phiên bản iPhone Pro Max giá rẻ nhất Việt Nam hiện nay, giá 25.590.000 đồng cho bản 128GB và tăng lên 27.990.000 đồng cho bản 256GB. Như vậy, giá iPhone 14 Pro Max hiện đang được giảm từ 4,4 - 5 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Plus - 128GB ở mức 18,89 triệu đồng

Giá iPhone 14 Plus hiện xuống sâu mốc 20 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 128GB mức giá này thấp hơn rất nhiều iPhone 16 Plus chuẩn bị được bán từ 25,99 triệu đồng.

Cụ thể, giá iPhone 14 Plus - 128GB: 18,89 triệu đồng; iPhone 14 Plus - 256GB: 21,69 triệu đồng; iPhone 14 Plus - 512GB: 22,99 triệu đồng./.