Giá cao su xuất khẩu sẽ biến động ra sao trong quý II/2024?

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), cho rằng trong quý II, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh mẽ hơn do lo ngại nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, khi gần 80% cao su nước ta xuất đi quốc gia này. Dự kiến, giá cao su xuất khẩu tại Việt Nam có thể về dưới 1.500 USD/tấn, tuy giảm nhẹ so với thời điểm hiện tại nhưng vẫn là mức cao so với năm trước.

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam. Đồ họa: Phương Anh PV: Ông đánh giá thế nào về tình hình thị trường cao su trong nước và thế giới từ đầu năm đến nay? Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh: Tôi cho rằng ba tháng đầu năm, thị trường cao su thế giới đã chứng kiến thêm nhiều kỷ lục mới trên hai Sở giao dịch Osaka (OSE) tại Nhật Bản và Sở giao dịch Thượng Hải (SHFE) của Trung Quốc. Đáng chú ý, giá cao su giao dịch trên Sở OSE đã chạm mức cao nhất 7 năm vào ngày 15/3 với giá đóng cửa 352 Yên/kg, tăng lần lượt 36% và 57% so với đầu năm 2024 và cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, diễn biến giá cao su trên Sở SHFE tương đối giằng co trong 2 tháng đầu tiên của năm 2024. Trong thời gian này, giá cao su tự nhiên tại Trung Quốc dao động trong khoảng 13.250 - 14.000 NDT/tấn, tương đương vùng giá cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sang tháng 3, giá cao su tại SHFE đã bắt đầu đà tăng đột biến. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong 20 ngày đầu tháng 3, giá cao su trên Sở SHFE đã tăng 13%, lên mức cao nhất trong ba năm tại 15.480 NDT/tấn và cao hơn 33% cùng kỳ năm trước. Trên thị trường nội địa, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng liên tục tăng trong 3 tháng đầu năm. Trong 15 ngày đầu tháng 3, trung bình mỗi tấn cao su nước ta xuất khẩu thu về khoảng 1.550 USD, tăng 10% so với giá xuất khẩu trung bình trong tháng 1 và cao hơn 140 USD mỗi tấn so với cùng kỳ năm trước. PV: Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến giá mặt hàng này tăng mạnh trong những tháng đầu năm? Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh: Theo ghi nhận của chúng tôi, nguyên nhân chính đẩy giá cao su bứt phá trong thời gian gần đây xuất phát từ tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Tình hình mưa lớn kéo dài kết hợp cùng cảnh báo bão và lũ lụt xảy ra tại Thái Lan, quốc gia cung ứng cao su lớn nhất thế giới khiến thị trường đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Hơn thế, giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 cùng là thời điểm thu hoạch thấp điểm tại các quốc gia Đông Nam Á. Kết hợp cùng việc chịu ảnh hưởng xấu từ thời tiết, càng khiến lo ngại về nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn, từ đó hỗ trợ giá tăng. Ngoài ra, tín hiệu tích cực từ phía nhu cầu ngoài Trung Quốc cũng là yếu tố góp phần hỗ trợ giá trong những tháng đầu năm 2024. Ấn Độ - quốc gia nhập khẩu cao su lớn hàng đầu thế giới đã quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với một số loại xe điện được sản xuất bởi các nhà sản xuất ô tô cam kết đầu tư ít nhất 500 triệu USD và bắt đầu sản xuất trong nước trong vòng 3 năm. Điều này hứa hẹn sẽ là bước tiếp mới với ngành công nghiệp ô tô của quốc gia tỷ dân và đi kèm với đó là nhu cầu về cao su cũng tích cực hơn cho hoạt động sản xuất lốp xe. PV: Dự báo giá cao su trong nước và thế giới quý II/2024 sẽ diễn biến ra sao, thưa ông? Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh: Theo tôi, trong quý II, giá cao su thế giới khả năng cao sẽ không còn “quá nóng” như những tháng đầu năm. Lo ngại nhu cầu cao su sẽ chững lại tại Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu mặt hàng này lớn nhất thế giới có thể là áp lực chính đối với giá trong thời gian tới. Cụ thể, tình hình kinh tế tại Trung Quốc không mấy khả quan, đặc biệt, doanh số bán ô tô - ngành sử dụng cao su hàng đầu đang có dấu hiệu tăng trưởng chững lại. Hai tháng đầu năm nay, nhập khẩu các sản phẩm cao su của Trung Quốc cũng đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 451.170 tấn. Dù vậy, nguồn cung cao su chịu tác động xấu từ thời tiết, đặc biệt tại các nước sản xuất hàng đầu như Thái Lan có thể khiến giá không có nhịp điều chỉnh giảm quá mạnh trong quý II tới. Trên thị trường nội địa, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ chịu tác động mạnh mẽ hơn do lo ngại nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc khi gần 80% cao su nước ta xuất đi quốc gia này. Dự kiến, giá cao su xuất khẩu tại Việt Nam có thể về dưới 1.500 USD/tấn, tuy giảm nhẹ so với thời điểm hiện tại nhưng vẫn là mức cao so với năm trước. PV: Xin cảm ơn ông! Giá dầu thô tăng khiến giá cao su nhân tạo trở nên đắt đỏ hơn Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, lực kéo từ giá cao su nhân tạo cũng giữ giá cao su tự nhiên trên các sàn thế giới neo cao trong những tháng đầu năm. Cụ thể, giá dầu thô tăng khi nhóm OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng và căng thẳng trên Biển Đỏ vẫn tiếp diễn, khiến giá cao su nhân tạo trở nên đắt đỏ hơn. Với vai trò hàng hóa thay thế, giá cao su tự nhiên đã nhận được lực hỗ trợ tốt.

Đức Việt