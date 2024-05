Giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô chiếm đoạt tiền

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ghi nhận và đưa ra cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo trực tuyến tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trong tuần qua ( 29/4 - 5/5/2024 ).

Ham trúng thưởng bị mắc bẫy lừa đảo

Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra, tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Hà Phương Anh (SN 1993, Hà Nội) và Bùi Thị Hiền Vi (SN 2005, Hoà Bình) là thủ phạm đã giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ham trúng thưởng bị mắc bẫy lừa đảo. Ảnh: minh hoạ

Khi gặp những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an; cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, giải quyết.

2 đối tượng đã bàn bạc với nhau mua rất nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau mang tên Lê Thị Thùy Trang, các bộ máy tính cây, cục phát wifi để kết nối mạng, máy in màu, mua con dấu tròn màu đỏ có nội dung “Xổ số kiến thiết miền Bắc” và dấu tên kiểm soát viên Lê Thị Thùy Trang.

Sau đó, 2 đối tượng đã quảng cáo, nhắn tin, giả danh là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, yêu cầu khách hàng nếu muốn được cung cấp số lô, số đề, phải chuyển tiền vào tài khoản kiểm soát viên do chúng cung cấp để chiếm đoạt. Khi khách chuyển tiền, các đối tượng sẽ cung cấp cho khách một số bất kỳ liên quan đến số lô, số đề và nói dối khách hàng đây là số do công ty xổ số cung cấp.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 2/2024 đến nay, 2 đối tượng này đã lừa đảo hơn 30 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư tài chính hay giao dịch chuyển tiền với những đối tượng không rõ danh tính. Người dân cần lựa chọn những nguồn thông tin hay website chính thống để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị cài cắm mã độc. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên các trang website lạ...

Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge International

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc cấp chứng chỉ tiếng Anh.

Theo đó, từ tháng 9/2022 đến ngày 18/6/2023, các đối tượng bao gồm Lê Văn Vàng (43 tuổi), Lương Việt Anh (37 tuổi), Nguyễn Văn Giảng (37 tuổi), Nguyễn Trường Doanh (41 tuổi), Trần Trọng Đại (31 tuổi) và Hoàng Thị Quỳnh Anh (41 tuổi) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge International. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, các đối tượng sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International - là tổ chức không có thật - chấp thuận cho Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International. Sau đó, chiếm đoạt tiền của người dân.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi đăng ký tham gia bất kỳ chương trình, dịch vụ của tổ chức/ doanh nghiệp nào trên mạng xã hội. Khi gặp những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an; cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, giải quyết.