(TBTCO) - Nhằm đánh giá công tác quản lý an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường trong năm 2021, quý I/2022 và đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2022, ngày 21/5 Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường.