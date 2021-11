(TBTCO) - Các nhà phân tích nhận định, với giá lợn hơi đang cầm chừng từ 44.000 - 46.000 đồng/kg, người chăn nuôi bị thua lỗ, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ. Giá lợn hơi từ 60.000 - 65.000 đồng/kg sẽ hài hòa lợi ích từ sản xuất, lưu thông, phân phối, người tiêu dùng.

Giá lợn hơi cầm chừng, người chăn nuôi vẫn thua lỗ. Ảnh: Phúc Nguyên

Theo thống kê, giá lợn hơi ngày 13/11/2021 tại 3 miền tiếp tục đi ngang so với hôm qua, thấp nhất 43.000 đồng/kg. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 43.000 - 47.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 44.000 - 46.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 45.000 - 46.000 đồng/kg. Tương tự 2 miền trên, giá lợn hơi tại miền Nam cũng đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai giá lợn hơi ở mức cao nhất cả nước 47.000 đồng/kg, nhưng các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Tiền Giang giá lợn hơi đang ở mức thấp 43.000 - 44.000 đồng/kg.

Theo các hộ chăn nuôi, đầu năm 2021, giá lợn hơi dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg; từ tháng 5 giá lợn bắt đầu giảm từ 70.000 đồng/kg xuống còn 38.000 đồng/kg và thời điểm hiện tại đang cầm chừng từ 44.000 - 46.000 đồng/kg. Với giá bán như hiện tại thì người chăn nuôi bị thua lỗ, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ.

So với những năm trước, người chăn nuôi thường chọn tái đàn vào giai đoạn này để xuất chuồng đúng dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên, trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi chưa có dấu hiệu giảm, dịch tả lợn châu Phi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, người chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều rủi ro nên người dân chưa yên tâm để tái đàn.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, giá lợn hơi dao động 60.000 - 65.000 đồng/kg sẽ hài hòa lợi ích từ khâu sản xuất - lưu thông, phân phối - người tiêu dùng.../.