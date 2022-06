(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Bộ Công thương (VITIC), giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ổn định.

Hiện giá gạo NL IR 504 ở mức 8.400 - 8.500 đồng/kg; gạo thành phẩm 8.800 - 8.850 đồng/kg. Tấm IR 504 giá dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; cám khô 8.900 - 9.100 đồng/kg.

Tại thị trường An Giang, giá lúa gạo ổn định, giá nếp An Giang khô ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; nếp Long An (khô) 7.700 đồng/kg; lúa IR 50404 giá 5.500 - 5.600 đ/kg; lúa Đài thơm 8 giá 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 giá dạo động 5.600 - 5.700 đồng/kg; Nàng hoa 9 giá 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nhật 8.000 - 8.500 đ/kg; lúa IR 50404 giá 6.500 đồng/kg. Gạo thường 11.500 - 12.500 đ/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 13/6 ổn định. Ảnh: T.L

Tại Cần Thơ, giá lúa vẫn có sự ổn định, như: lúa Jasmine ở mức 7.100 đồng/kg, OM 4218 là 6.700 đồng/kg; riêng IR 50404 là 6.400 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Tại Bến Tre, giá lúa lại không có sự thay đổi, như: IR 50404 là 5.800 đồng/kg; OM 6976 là 5.900 đồng/kg; nhưng OM4218 là 6.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh giá lúa các loại có sự điều chỉnh giảm. Cụ thể, tại Sóc Trăng, lúa OM 5451 là 6.800 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Tại Hậu Giang lúa IR 50404 là 6.100 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; RVT là 8.400 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg; OM 18 là 6.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Tại Trà Vinh, OM 5451 là 6.600 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg, IR 50404 là 6.450 đồng/kg, giảm 150 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn ổn định, ở mức khá lạc quan. Hiện, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 423 USD/tấn, gạo 25% tấm giữ nguyên mức 403 USD/tấn và gạo 100% tấm ổn định ở mức 378 USD/tấn.

Các doanh nghiệp cho biết, nguồn cung trong nước đang tăng nhờ sản lượng từ vụ thu hoạch Hè Thu. Tuy nhiên, nhu cầu cũng đang tăng lên, đặc biệt là từ những khách hàng châu Á và châu Phi. Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian từ tháng 1-5/2022 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 450 - 460 USD/tấn so với 455 - 460 USD/tấn trong tuần trước./.