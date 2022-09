Giá lúa gạo hôm nay (27/9): Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh

(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương (VITIC), giá gạo hôm nay ngày 27/9 gạo xuất khẩu tăng mạnh 23 USD/tấn, lúa gạo trong nước duy trì ổn định.

Tại thị trường An Giang, giá lúa IR50404 tăng 100 đồng/kg lên 5.300 - 5.500 đồng/kg. Các loại lúa gạo khác ổn định. Giá nếp An Giang khô 8.600 - 8.700 đồng/kg; giá nếp Long An khô 8.500 - 9.000 đồng/kg; lúa IR 504 5.300 - 5.500 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 5.600 - 5.800 đồng/kg; Nàng hoa 9 duy trì ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; nếp An Giang (tươi) 5.900 - 6.100 đồng/kg; nếp Long An (tươi) 6.200 - 6.500 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu tăng nhẹ 50 đồng/kg lên mức 8.650 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm duy trì ổn định ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm cũng đi ngang ở mức 8.600 đồng/kg, giá cám khô 8.250 - 8.300 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu ngày 27/9 tăng mạnh. Ảnh: T.L

Các nhà giao dịch cho biết, giá gạo trong nước tăng gần đây trong bối cảnh các nhà xuất khẩu tăng cường thu mua từ nông dân.

Trong khi giá lúa gạo tại thị trường trong nước không mấy khởi sắc, thì trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu lại được điều chỉnh tăng mạnh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 423 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 403 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn.

Mặc dù giá gạo đang có xu hướng tăng, song trên thực tế lượng khách hàng ký hợp đồng mới chưa nhiều. Nhiều thương lái, doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, chờ đợi mức giá cao hơn./.