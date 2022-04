Giá lúa gạo hôm nay ngày 15/4: Gạo nguyên liệu ổn định

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 14/4 duy trì đà giảm trên thị trường thế giới. Trong đó, giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 225,05 US cent/pound, giảm 3,66% (tương đương 8,55 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).