(TBTCO) - Giá lúa gạo hôm nay 16/9 tại thị trường trong nước duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Thị trường giao dịch chậm lại sau chuỗi ngày biến động.

Giá lúa gạo hôm nay 16/9 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) duy trì ổn định. Hiện lúa IR 504 đang được thương lái thu mua ở mức 5.400 – 5.600 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 5.600 – 5.800 đồng/kg; Nàng hoa 9 duy trì ở mức 5.600 – 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 5.500 – 5.600 đồng/kg; OM 18 5.700 – 5.900 đồng/kg; nếp An Giang (tươi) 5.900 – 6.100 đồng/kg; nếp Long An (tươi) 6.200 – 6.500 đồng/kg; lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg; nếp An Giang khô 7.500 – 7.600 đồng/kg; nếp Long An khô 7.700 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 16/9: Thị trường trong nước duy trì ổn định. Ảnh: T.L

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm chững lại sau phiên điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 đang ở mức 8.250 – 8.300 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 8.850 – 8.900 đồng/kg. Tương tự, giá mặt hàng phụ phẩm cũng duy trì ổn định. Hiện giá tấm ở mức 8.400 – 8.500 đồng/kg, giá cám khô 7.750 – 7.850 đồng/kg.

Hiện nay, tại vùng ĐBSCL đã bước vào mùa mưa lũ; vì vậy tình trạng giông gió, lốc xoáy, sạt lở… có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc đảm bảo an toàn tính mạng người dân và tài sản… được đặt lên hàng đầu. Các nhà chuyên môn phân tích, nguồn nước về ĐBSCL trong mùa lũ năm 2022 có khả năng lớn hơn các năm gần đây; dự báo mực nước lũ ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long dao động từ báo động cấp 1 đến cấp 2; đỉnh lũ xuất hiện khoảng nửa cuối tháng 10/2022.

Trước tình hình trên, ngành chức năng và nông dân các tỉnh ĐBSCL chủ động giải pháp ứng phó với lũ một cách hợp lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vụ lúa Thu Đông mùa lũ 2022 ở ĐBSCL gieo sạ 700.000ha, sản lượng 4 triệu tấn, tăng 17.000 tấn so vụ Thu Đông 2021./.