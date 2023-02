(TBTCO) - Trong phiên giao dịch 20/2/2023, giá thép tại trên thị trường ghi nhận mức tăng nhẹ, còn trong nước vẫn ổn định. Tờ The Taipei Times đưa tin, sắp tới China Steel Corp sẽ tăng giá thép đối với đợt giao hàng vào tháng tới vì lý do chi phí nguyên liệu thô tăng và xu hướng tăng giá trên thị trường toàn cầu.

Giá thép trong nước hầu hết ngang trong ngày 20/2/2023. Ảnh: TL minh họa

Tăng 4 Nhân dân tệ/tấn trên sàn giao dịch Thượng Hải

Trên Sàn giao dịch Thượng hải phiên giao dịch tháng 5/2023 giá thép xây dựng được ghi nhận mức tăng 4 Nhân dân tệ lên 4.166 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm 9h30 (giờ Việt Nam).

Trước đó, China Steel Corp cho biết họ sẽ tăng giá thép trong nước cho đợt giao hàng vào tháng tới, với lý do chi phí nguyên liệu thô tăng và xu hướng tăng giá trên thị trường toàn cầu.

Theo đó, công ty sẽ tăng giá thép tấm cán nóng và thép carbon cán nóng thêm 1.200 Đài tệ/tấn mỗi loại, trong khi giá thép cuộn cán nóng sẽ tăng 900 Đài tệ/tấn và giá thép cuộn cán nguội sẽ tăng thêm 1.000 Đài tệ/tấn.

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng dùng trong xây dựng và thép tráng men sẽ được điều chỉnh tăng 1.000 Đài tệ/tấn và giá thép cuộn dùng trong thiết bị gia dụng và máy tính sẽ tăng 600 Đài tệ/tấn. Đồng thời, giá của tấm điện cũng sẽ tăng thêm 600 Đài tệ/tấn.

Theo China Steel, việc tăng giá của họ phản ánh xu hướng chung của các công ty quốc tế cùng ngành, bao gồm Nucor Corp và Cleveland-Cliffs Inc có trụ sở tại Mỹ, Hyundai Steel Co của Hàn Quốc và Baowu Steel Group Ltd của Trung Quốc.

Đợt điều chỉnh giá này của China Steel diễn ra sau động thái tương tự vào tháng 12 năm ngoái và tháng trước. Vào thời điểm đó, công ty cũng đã nhấn mạnh về sự mạnh mẽ của nhu cầu bổ sung đối với thép được sử dụng trong sản xuất xe cộ, thiết bị gia dụng và máy móc.

Thị trường trong nước: Cả ba miền Bắc, Trung và Nam giá đi ngang

Tại miền Bắc và miền Trung hầu như giá của các thương hiệu không đổi. Cụ thể, giá thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Hòa Phát vẫn ở mức 15.760 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.840 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý có giá thép cuộn CB240 ổn định ở mức 15.710 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.810 đồng/kg.

Đối với thép Việt Đức, giá bán thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.500 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.810 đồng/kg.

Giá thép của thương hiệu Việt Sing cũng được giữ nguyên như sau: thép cuộn CB240 ở mức 15.630 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.830 đồng/kg.

Tương tự, giá thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Việt Nhật cũng ổn định ở mức 15.880 đồng/kg. Giá thép thanh vằn D10 CB300 của cùng thương hiệu hiện ở mức 15.880 đồng/kg.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép xây dựng đã có 4 đợt tăng liên tiếp. Giá bình quân thép xây dựng nội địa hiện nay tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ 8%. Do giá bán thép thành phẩm tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của nguyên liệu đầu vào nên hiệu quả kinh doannh của các công ty thép xây dựng vẫn thấp, khó khăn từ mua nguyên liệu đầu vào đến tiêu thụ thành phẩm đầu ra.